U Týniště roste nový most přes Orlici, firma chce mít betonáž do zimy

Tomáš Hejtmánek
  12:12
Nový most přes řeku Orlici mezi Týništěm a Albrechticemi na Rychnovsku už dostává obrysy. Jeřáb ve čtvrtek usadil na pilíře betonové nosníky, další přijdou na řadu dnes. Hned několik jeřábů pracovalo na obou březích řeky už v minulých dnech, kdy stavbaři usazovali nosníky na krajových polích budoucího mostu.

„Konstrukci s nosníky jsme zvolili kvůli urychlení stavby a kvůli tomu, aby se nezasahovalo do koryta řeky, protože jsme v ochranném pásmu vodního zdroje a také v Přírodním parku Orlice. Ve středu se ukládalo první pole od okružní křižovatky a dva nosníky od Albrechtic, ve čtvrtek část pole přes řeku. V pátek nás čekají zbývající kusy,“ popisuje Libor Kabele z Údržby silnic Královéhradeckého kraje, který na stavbu za investora dohlíží.

Přeložku silnice mezi Týništěm a Albrechticemi staví za víc než 229 milionů korun kraj. Jde o důležitou propojku do Borohrádku a na Pardubice.

Budování nového mostu probíhá těsně vedle původního, který už kvůli stáří neměl dostatečnou nosnost a navíc byl úzký. Silnice mezi Albrechticemi a řekou je sice kompletně odbagrována, ale pěší a cyklistická doprava po mostě je dál možná.

Vedle starého mostu v Týništi nad Orlicí už osazují nový. (25. září 2025)
22 fotografií

Lidé za řekou odbočují na cyklostezku. Teď se však řada z nich zastavuje na mostě a fotí si práci. Usazování nosníků mohou pozorovat doslova z několika metrů.

„Je to úžasné. Pro mě je to zážitek. Sleduju to tady průběžně, protože nejsem stavař, tak obdivuji, jak to dělají a jak jim to jde rychle,“ říká Jiří z Týniště nad Orlicí. Je už v důchodovém věku, dříve byl členem místních hasičů a pamatuje výjezdy, když se rozměrné hasičské auto muselo protahovat kolem protijedoucích vozidel na úzké cestě do Albrechtic.

Pod inundačními mosty velká voda snáz projde

„Ty mosty tam byly ve špatném stavu. Když byla velká voda, stačila odtékat a dělalo to přehradu. Tohle bude daleko propustnější,“ ukazuje na torza budoucích inundačních mostů, přes které silnice záplavovým územím povede.

Původní cesta navíc byla do oblouku a hned u krajnice stály stromy, zatímco nová bude přímější. To má přispět i k vyšší bezpečnosti.

Oprava mostů začíná, radnice po kritice objednala autobus pro školáky

Přihlížející z mostu i z parkoviště sousední obchodní zóny sledují, jak dělníci připravují na pilířích patky pro uložení nosníků. Ještě poslední sváry a může se začít pokládat. Ohromný jeřáb zvedá přes 20 metrů dlouhý nosník. Pomalu se s ním otáčí a pak ho spouští nad řeku. Muži na obou koncích pečlivě navigují kolegy, aby dosednutí bylo co nejpřesnější. Ke slovu přijdou vodováhy i dřevěné sloupky jako podpěry, aby nosník dosedl přesně na své místo. Další ho budou brzy následovat.

„Hlavně, že to přibývá, aby to bylo co nejdřív hotové. Pro nás Albrechťáky je to hrozné. Dva roky zavřeno. Dnes a denně tady člověk jezdí na kole. Ale ty mosty už by to nedaly,“ uvědomuje si nutnost úprav další starší muž, který se představuje také jako Jiří, avšak ze sousedních Albrechtic.

Hotovo na jaře

Stavaři už mají vybetonován první ze tří inundačních mostů. Nejdelší most přímo u Albrechtic čeká betonáž příští týden. Padne na něj 800 kubíků směsi. V následujícím týdnu stavaři zalijí i poslední inundační most. Pak už přijde na řadu mostovka přes Orlici, kterou mezitím dělníci provážou betonářskou výztuží a vytvoří tak spřaženou konstrukci.

„Letos ji zabetonujeme, přes zimu necháme vyzrát a až to podmínky na jaře dovolí, budeme pracovat na římsách a dalších částech. Jsme v harmonogramu a překvapivě bez větších komplikací. Ze země už budeme venku, takže máme vyhráno,“ míní Kabele. Stavaře nepotrápila ani velká voda. Orlice, jež se na louku dost často vylévá, letos byla k dělníkům vlídná.

27. února 2025

Nový most má být hotový nejpozději do léta, kdy se na něj přesune pěší a cyklodoprava a stavbaři zbourají původní most přes Orlici. Mezitím se dokončí náspy a podkladní vrstvy vozovky. Celá přeložka má být hotová příští rok v listopadu.

26. září 2025  14:22,  aktualizováno  14:22

26. září 2025

