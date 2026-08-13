Oprava náměstí Republiky v Trutnově začne v úterý a potrvá do konce října

V centru třicetitisícového Trutnova začne v úterý 18. srpna rekonstrukce náměstí Republiky, potrvá do konce října. Zahájení stavby si vyžádá dočasná dopravní omezení, řekla dnes ČTK mluvčí trutnovské radnice Adéla Ščudlová. Práce zajistí společnost OKTA Group. Investorem je město, které za rekonstrukci zaplatí tři miliony korun.
Dopravní prostor náměstí v úseku od kruhového objezdu směrem ke katastrálnímu úřadu čeká obnova povrchů. "Po obou stranách komunikace vzniknou dlážděné chodníky a vozovka bude pokryta novým asfaltovým povrchem. Poblíž místa, kde dnes stojí informační tabule, vznikne zcela nový parkovací záliv pro čtyři auta určený ke krátkodobému stání," sdělila Ščudlová.
Co se týče omezení, tak bezpečný průchod pro chodce zůstane po celou dobu prací zajištěn po jednom z chodníků. Provoz v ulici bude možný vždy alespoň v jednom jízdním pruhu.
"Jediné výraznější omezení nastane v závěru stavby, kdy bude jednodenní úplná uzavírka z důvodu pokládky finální asfaltové vrstvy," dodala Ščudlová. O přesném termínu úplné uzavírky bude radnice informovat na webu.