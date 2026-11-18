Hlavně je v podchodu, kterým denně projdou tisíce lidí, plno světla, což je pro pocit bezpečí rozhodujícím faktorem. Šikmé rampy jsou uprostřed vyhřívané, takže nehrozí ledovka.
Na stěnách podél ramp se podařilo zachovat geometrické kompozice se zalamovanými liniemi od malíře Jiřího Felgera. Uvnitř, či spíš pod zemí je však všechno úplně jinak, než bylo ještě před rokem.
Jen pro otrlé? Minulost
Na stěnách se vyjímají plechové desky s okrasnou patinou ošetřené včelím voskem. Zachovaná zůstala prosklená galerie ve větvi se schodištěm vedoucím k Biu Central.
Na stropě jsou zapuštěné zářivky, podařilo se zachovat i kontrast hrubého betonového masivu se skleněnými vitrínami a výlohami se subtilními rámy. Podchod se však opticky o pořádný kus zvětšil.
Po obou stranách vznikly až překvapivě velkorysé prostory, které čekají na nové nájemce. Většina si z podchodu zřejmě pamatuje cukrárnu Bologna, která měla otevřeno již od roku 1994, a na stejné straně i obchod s orientálním zbožím i nejrůznějšími ezoterickými doplňky.
Místo nich vznikla velká jednotka 2+0 s posuvnou stěnou. Město má jasnou představu, že se tu zabydlí kavárna spojená s galerií a prostorem pro komunitní setkávání či besedy.
Na druhé straně byl kdysi stánek s ponožkami a veřejné záchody jen pro otrlé. Nyní tu jsou dva překvapivě velké samostatné prostory kolem 30 metrů čtverečních, moderní toalety nejen pro obě pohlaví, ale i pro invalidy a technické srdce celého podchodu s kotlem nebo vzduchotechnikou.
Všichni nájemci se teprve hledají, ale radnice chce mít jasno v nejbližších týdnech.
Nespěchejte. Zastavte se
„Mám radost, že tato část Hradce, která je jednou z nejvytíženějších pěších tepen, dostává nový facelift. Víme všichni, že to bylo místo sice frekventované, ale nikoli hezké a příjemné. To se změnilo. Podchod se krásně rozsvítil a řekla bych, že na to můžeme být hrdí,“ řekla primátorka Pavlína Springerová (HDK).
„Během pouhých osmi měsíců se podařilo smutné a oprýskané místo kompletně změnit. Podchod, který dříve sloužil jen k tomu, aby se tudy za spěchu prošlo, nyní naopak ke spěchu nenutí a bude lákat spíš k zastavení,“ doplnil náměstek pro oblast strategického rozvoje nebo dotací Lukáš Řádek (TOP 09). Podle něj více než 11 milionů korun město získalo z dotačního programu IROP.
Na nové podobě největšího podchodu ve městě se podílel i architekt Karel Schmied mladší, jehož tatínek kromě podchodu pro Hradec navrhl například 16 veřejných budov, včetně areálu učňovských škol s farmaceutickou fakultou nebo mezonetových paneláků v Labské Kotlině.
„Když se to tu stavělo, byl jsem malý kluk. Tehdejší režim řekl: udělejte díru v zemi. Táta je pro svou neutuchající snahu přemluvil, aby tu vznikly veřejné toalety i galerie. Hlavním úkolem pro nás bylo zachovat původního ducha, ale přitom to doplnit o moderní prvky,“ řekl Karel Schmied.
Váží si i zachovalých geometrických ornamentů od Jiřího Felgera. „Ty rampy jsou opravdu hodnotné. Felger byl za komunistů velmi perzekvovaný a další podobné dílo se mu podařilo zrealizovat snad jen na menze. Naštěstí se jej podařilo udržet do dnešních dob,“ zmínil architekt hodnotnou budovu uprostřed školského areálu v ulici 17. listopadu.
Rekonstrukce za provozu
Od března, kdy práce na podchodu začaly, zůstala jedna z nejdůležitějších hradeckých tepen většinu času průchozí.
„Právě rekonstrukce za plného provozu byla nejsložitější věcí, se kterou jsme se museli popasovat. Potřebovali jsme jen čtyři nejnutnější uzávěry například na pokládku podlah,“ upozornil František Chvilíček ze stavební společnosti Redomo.
„Rekonstrukce začala v polovině března a pokračovala po jednotlivých etapách. Neobešla se bez uzavírek a omezení pro pěší, ale snažili jsme se minimalizovat jejich dopad na každodenní pohyb lidí. Důležité také bylo, že se podařilo zachovat v okolí křižovatky silniční provoz bez zásadních omezení. Řidiči zaznamenali pouze úpravy signalizace na přechodu ve Střelecké ulici,“ dodal náměstek Řádek.