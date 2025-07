10:52

Na hlavním tahu z Hradce Králové do Trutnova začala pětiměsíční rekonstrukce silnice. V Choustníkově Hradišti, jehož centrem vede frekventovaný tah na Krkonoše, opraví most, chodníky a autobusové zastávky. Očekávají se kolony. Nejhorší to bude od září, kdy dopravu začnou řídit semafory.