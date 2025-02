Nové lávky se mění v kluziště. Neznalí chodci za mrazu na roštech padají

Zimní patálie kazí dojem z jinak dlouho vyhlížených oprav. Posyp nebo solení podle místních nepomáhá. Podlahu lávek totiž tvoří ocelové rošty a jakýkoli posyp jimi propadává.

V době reportáže koncem ledna byly obě lávky v pořádku, ale podle vyjádření tamních obyvatel kombinace sražené vlhkosti a nočních mrazů je vždy promění na široké ledové koryto.

„Zrovna před pár dny jsem tu ze země sbírala dvě starší dámy. Asi to ještě neznaly, protože nešly při kraji a nepřidržovaly se zábradlí. My, co tu chodíme několikrát denně, to už známe a raději se při mrazech držíme co nejblíž u okraje lávky,“ směje se prodavačka ze sousedního supermarketu.

Lávky u Billy a u drogerie Teta byly loni několik měsíců zavřené, po opravě se otevřely až v závěru roku. „A teď už jen 99 procent ostatního, co na Benešovce zbývá opravit,“ píše Michal Drtina. Naráží tak nejen na neutěšený stav železobetonové Benešovy třídy, ale i na zatím neúspěšnou snahu města o její revitalizaci. „Za ty peníze tam určitě budou eskalátory po obou stranách,“ naráží Frenk Baník na cenu 10,6 milionu korun.

Pozoruhodné je, že loni na jaře zrekonstruovaná lávka u Kozlovky, která je také součástí Benešovy třídy, problémy nedělá. Na sociálních sítích to však schytala i ona. Nekloužou ani další betonové lávky, kterých je na chátrajícím sídlišť celá řada, přitom jejich údržba je snadnější než u namrzajících roštů.

„Když nové lávky město převzalo, údajně k nim od dodavatele nedostalo certifikát. Hradec tedy nejspíš nemá dokumentaci a neví, jak se má o namrzlé lávky starat. Chodit se po tom dá, ale nesmí mrznout. Já mám zdravé nohy, ale bez držení zábradlí jsem měl problémy,“ říká Roman Hylena, předseda Spolku pro rozvoj Moravského Předměstí. Bene

„Budeme to řešit“

„Máme o zábavu postaráno. Přistihl jsem se, že po lávce našlapuju opatrně, i když je vysoko nad nulou. Ale my už jsme na potíže vycvičeni, přežijeme i tohle,“ přidává se Jiří Groh. „Mně se uklouznout ještě nepodařilo. Zato se mi do těch drátěných ok zasekávají berle,“ naznačuje jiný problém s rošty jedna místní seniorka.

Informace, že se nové lávky smekají, se k vedení města až do konce ledna nedostala. „To je novinka, jste první, kdo mi to říká. A to ještě zima ani pořádně nezačala. Budu se muset spojit s technickými službami a začít to řešit,“ uvádí Pavel Vrbický (Piráti), náměstek primátorky pro oblast majetku města.

První kluzká lávka

Kluzkou lávku přitom Hradečané neřeší poprvé. Když se před dvěma lety slavnostně otevírala lávka za 175 milionů korun u centra Aldis, také přes ni se za mrazů raději chodilo jen při zábradlí. Parta studentů si z ní dokonce udělala bobovou dráhu.

Vzápětí se u ní objevilo upozornění s hrubkou „Pozor kluzský povrch“. To vedlo k nápadu jednoho komentujícího na sociální síti: „Máme alespoň nové pojmenování. Název Lávka u Aldisu je neslaný nemastný. Kluzská lávka bude mnohem lepší.“

Technické služby sice písmeno ´s´ odlepily, ale jaký materiál anebo mechanizaci má použít, město dlouho nemohlo rozhodnout. Problém rozsekl až projektant doporučením umělého kameniva keramzitu.

Jiná lávka před několika dny provětrala sociální sítě také v Pardubicích. Krytý nadchod přes koleje se po vánici proměnil ve sněžný tunel, protože je z boku otevřen. A tak síť X velmi brzy zaplnily desítky ironických komentářů.