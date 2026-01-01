náhledy
Na loukách v povodí Olešenky v Orlických horách rozkvétají orchideje. (8. června 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Ochranáři z ČSOP vykoupili bývalou sjezdovku u Olešnice v Orlických horách, jde o botanicky cennou lokalitu. (8. června 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na loukách v povodí Olešenky v Orlických horách rozkvétají orchideje. (8. června 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Ochranáři z ČSOP vykoupili bývalou sjezdovku u Olešnice v Orlických horách, jde o botanicky cennou lokalitu. (8. června 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na loukách v povodí Olešenky v Orlických horách rozkvétají orchideje. (8. června 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na loukách v povodí Olešenky v Orlických horách rozkvétají orchideje. (8. června 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Ochranáři z ČSOP vykoupili bývalou sjezdovku u Olešnice v Orlických horách, jde o botanicky cennou lokalitu. (8. června 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na loukách v povodí Olešenky v Orlických horách rozkvétají orchideje. (8. června 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Po letech se podařilo ochranářům potvrdit na bývalé sjezdovce mezi osadou Rzy a Olešnicí v Orlických horách výskyt ohniváčka modrolemého (7. června 2026).
Autor: ČSOP JARO Jaroměř
Botanik Správy CHKO Orlické hory Roman Kalous ukazuje vachtu, která dala jméno jedné z kosených lokalit. V pozadí je vidět jarní mozaikovitá seč (7. června 2026).
Autor: Tomáš Hejtmánek, MF DNES
Na loukách v povodí Olešenky v Orlických horách rozkvétají orchideje. (8. června 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Dobrovolníci kosí bývalou sjezdovku U Žídků mezi osadou Rzy a Olešnicí v Orlických horách, aby podpořili rozmanitost rostlin. V popředí je vidět porost suchopýrů (7. června 2026).
Autor: ČSOP JARO Jaroměř
Dobrovolníci kosí bývalou sjezdovku U Žídků mezi osadou Rzy a Olešnicí v Orlických horách, aby podpořili rozmanitost rostlin. V popředí je vidět porost suchopýrů (7. června 2026).
Autor: ČSOP JARO Jaroměř
Ochranáři z ČSOP vykoupili bývalou sjezdovku u Olešnice v Orlických horách, jde o botanicky cennou lokalitu. (8. června 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Dobrovolníci kosí bývalou sjezdovku U Žídků mezi osadou Rzy a Olešnicí v Orlických horách, aby podpořili rozmanitost rostlin. V popředí je vidět porost suchopýrů (7. června 2026).
Autor: ČSOP JARO Jaroměř
Ochranáři z ČSOP vykoupili bývalou sjezdovku u Olešnice v Orlických horách, jde o botanicky cennou lokalitu. (8. června 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Ochranáři z ČSOP vykoupili bývalou sjezdovku u Olešnice v Orlických horách, jde o botanicky cennou lokalitu. (8. června 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Ochranáři z ČSOP vykoupili bývalou sjezdovku u Olešnice v Orlických horách, jde o botanicky cennou lokalitu. (8. června 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Ochranáři z ČSOP vykoupili bývalou sjezdovku u Olešnice v Orlických horách, jde o botanicky cennou lokalitu. (8. června 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na loukách v povodí Olešenky v Orlických horách rozkvétají orchideje. (8. června 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA
Na loukách v povodí Olešenky v Orlických horách rozkvétají orchideje. (8. června 2026)
Autor: Martin Veselý, MAFRA