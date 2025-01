Lanovka Kikirikiii se dočkala razítka, už vozí lyžaře v Deštném

Na svazích v Deštném leží kolem 80 centimetrů sněhu, dopoledne tam měli minus 4,5 stupně Celsia. Do celého areálu dorazilo kolem 600 lidí, což je na pátek trochu víc, ale fronty se netvořily. Lyžaři jsou spokojeni, hlavně ti, kteří nedávno zažili v Deštném omezený provoz.

„Škoda, že se zároveň s novou lanovkou neotevřela i černá sjezdovka, ale i tohle je velký pokrok. Byl jsem tu před silvestrem a za hodinu jsem kvůli frontám sjel jen čtyřikrát po modré. Dnes jsem za stejnou dobu sjel devětkrát červenou. Sníh drží, nahoře je bohužel mlha, ale v polovině svahu se trhá a řekl bych, že rolbaři odvedli parádní práci,“ hodnotil Rostislav Müller.

Petr Pražák má chalupu kousek od Deštného, a tak si spuštění lanovky nechtěl nechat ujít: „Oproti zoufalé dvousedačce, která tu jezdila ještě loni, je to neuvěřitelný rozdíl v rychlosti i komfortu. Škoda, že se pokazilo počasí, ale na druhou stranu přijelo málo lidí a několikrát jsem měl červenou sjezdovku jen sám pro sebe.“

Také David Jansa porovnával. Před silvestrem ho lyžování v Deštném vyloženě otrávilo. „Dnes to ale bylo úplně jiný kafe. Po dvou hodinách toho mám plný brejle a můžu jít na pivo. Takhle to ale mělo vypadat už v půlce prosince,“ tvrdí lyžař.

Teď jsem nadšený, říká ředitel

Lanovka je největší investicí v historii střediska. Zdržení a výpadek vánočních svátků je pro provozovatele problém, dokonce se omluvili vánočním a silvestrovským návštěvníkům. Hlavní však pro ně je, že neunikne zbytek zimy.

„Teď jsem nadšený. Zrovna jsem na sjezdovce a zkouším zákaznický pohled na věc. Je to paráda, že se projekt povedl. Jsme pořád na začátku sezony, i když je po svátcích. Máme perfektně připravenou červenou sjezdovku, zasněžujeme černou. Myslím, že nabídneme pro zbytek sezony krásnou službu,“ řekl Petr Prouza, jeden ze společníků firmy Sportprofi, která vlastní deštenský skiareál od porevolučních let.

Vlekaři budou ještě přes víkend zasněžovat černou sjezdovku, otevřít by se mohla další týden. Zásoba sněhu na červené by měla bez problémů vydržet i nepřízeň počasí a očekávaný nápor lyžařů o jarních prázdninách.

„Hlavní červená sjezdovka u lanovky Kikirikiii má v průměru 95 centimetrů sněhu, což je parádní vrstva. Zbytek budeme ještě zasněžovat a věřím, že na další měsíce budeme dobře připraveni,“ odhadl ředitel skiareálu.

Přelom roku se nevyvedl

Na přelomu roku lyžovačka v Deštném návštěvníky opravdu neuchvátila. Veškerý lyžařský provoz musela zvládat leckdy přetížená čtyřsedačka s dvacetiminutovými frontami i přelidněná modrá sjezdovka.

„Tady to balíme a přejedeme do Říček. Už po jedné hodině po spuštění je sníh na svahu rozoraný a fronty před turnikety otravné. Snad se to brzy spraví, protože černá i červená sjezdovka nemají chybu. Těšili jsme se a vůbec nás nenapadlo, že v lednu nepojede celý areál,“ řekla Karolína Volfová, jež s rodinou v Deštném trávila silvestra.

Kikirikiii ještě v dubnu jezdila na Kronplatzu v jižním Tyrolsku. V létě se přestěhovala de Deštného, a když se v polovině listopadu zaplétalo mnohatunové lano, zdálo se, že prosincový start sezony a zahájení ročního zkušebního provozu lanovky se ve středisku stihne.

„Náš plán byl reálný, chtěli jsme lanovku spustit v první polovině prosince, ale je to veliký projekt. I toto datum otevření je pro nás velký úspěch, samozřejmě nás to mrzí a řešíme, kde se staly chyby. Budeme to vyhodnocovat i s dodavateli, ale teď to není tak důležité. Není jednoduché postavit tak velký projekt od jara do podzimu. Byla to výzva, některé projekty se ani nerozjely, my jsem spokojeni,“ hodnotí ředitel Petr Prouza.

21. října 2024

Už samotné stěhování lanovky z horní části Plateau byla logisticky náročná operace pro čtyřicet kamionů. Navíc se nestavěla jen samotná lanovka, ale i úplně nová dolní základna s podzemním pohonem, pokladnami, sociálním zařízením, prostory pro zaměstnance i garážemi pro sedačky. Potíže způsobilo kvůli podloží složité projektování i technologie na míru šestisedačce, jež nahradí zoufale pomalou dvousedačku, a proto o ni středisko tolik stálo.

Kapacita svahu Marta I díky kotvě, tatrapomě a dvousedačce v minulých letech stačila pro 3 400 lyžařů. Nyní klesne na rovné tři tisíce, ale šestisedačka a čtyřsedačka na Martě II dovolí mnohem lepší variabilitu a zefektivnění provozu na sjezdovkách podle dané situace.

Zásobník plný projektů

Někteří si stěžovali, že se v Deštném navzdory stojící lanovce lyžovalo za plné ceny, to už neplatí. Elektronické skipasy však nabízejí zajímavé cenovky i v porovnání s podobně velkými areály. Zatímco na kamenné pokladně denní skipas stojí dospělého 880 korun, na e-pokladně se i víkendový lístek dá pořídit o více než 200 korun levněji. Ve všední den pak může cena činit i 516 korun.

Nový majitel skiareálu Sportprofi, společnost Hamaga miliardáře Michala Šnobra, investoval přímo v Deštném dosud 150 milionů korun, jen před letošní sezonou už kolem sta milionů. A vylepšování nekončí.

„Letos už nebudeme rozjíždět nic velkého, protože dosavadní bylo dost vyčerpávající a musíme se trochu nadechnout. Avšak připravujeme dodělání dalšího trailu pro horská kola, který plánujeme otevřít už na jaře. Už máme i stavební povolení na úplně nové gastro v areálu Marta II, kde by měla být postavena nová moderní budova se skirestaurací a moderním zázemím přímo na svahu. Doufáme, že ji realizujeme v roce 2026. Drobných projektů máme plný zásobník na dlouhá léta dopředu,“ uvedl Petr Prouza.