Otevřené lyžařské areály v Královéhradeckém kraji plánují provoz do Velikonoc

Lyžařská sezona v Královéhradeckém kraji je ve finále, otevřené areály plánují provoz do Velikonoc. V Krkonoších se stále lyžuje ve Špindlerově Mlýně a ve SkiResortu Černá hora - Pec. V Orlických horách jsou v provozu Říčky, Šerlišský Mlýn a o víkendu pojede i areál v Orlickém Záhoří. ČTK to zjistila od zástupců areálů v kraji. Ochlazení podmínky pro lyžování zlepšilo, na horách i nasněžilo.
V největším krkonošském středisku Špindlerův Mlýn se lyžuje na straně Svatého Petra, kde je v provozu šestimístná lanovka v areálu Svatý Petr a lanovka Hromovka. "Se stejným provozem plánujeme pokračovat až do Velikonočního pondělí. Podmínky jsou stále dobré," sdělila ČTK mluvčí špindlerovského skiareálu Vendula Špiroch. V neděli 5. dubna se bude v areálu konat tradiční POOL PARTY se závody v přejezdu vodního jezírka.
Ve SkiResortu Černá hora - Pec se lyžuje asi na 15 kilometrech sjezdovek, a to v Peci pod Sněžkou, na Černé hoře i v Malé Úpě. "Podmínky nadále přejí lyžování, v obdobném rozsahu by se mohlo lyžovat až do Velikonočního pondělí včetně. Uvidíme, jak počasí, předpověď ale zatím vypadá slibně. Aktuální informace dáváme na web," sdělila mluvčí SkiResortu Zina Plchová. I tam chystají na velikonoční víkend na závěr sezony doprovodné akce.
Předpověď je příznivá. I když se má na víkend mírně oteplit, na horách může sněžit. V sobotu by mělo sněžit od 700 metrů nad mořem, v neděli od 500 metrů. V noci bude o víkendu mrznout. Podobné počasí by mělo vydržet i na začátku příštího týdne.
V Krkonoších v lavinových katastrech platí první, nejmírnější stupeň lavinového nebezpečí z pěti. Na hřebenech je 50 až 70 centimetrů sněhu, více ho je na severních svazích. Na jižních a slunných svazích je sníh pouze ve žlabech a na závětrných místech. Jižní svahy Sněžky a Kozích hřbetů jsou beze sněhu, uvedla dnes v lavinové předpovědi Horská služba Krkonoše. Při prvním lavinovém stupni jsou podmínky pro túry všeobecně bezpečné. Nebezpečná místa bývají jen ojediněle.
V Orlických horách v kraji je v plánu velikonoční lyžování v Říčkách, u Šerlišského Mlýnu a v Orlickém Záhoří. Zatímco v Říčkách a Záhoří to ale není stále jisté, rozhodnutí padne v příštím týdnu podle počasí, v areálu Šerlišský Mlýn jsou rozhodnuti ukončit sezonu v neděli 5. dubna.
Podle Romany Klinské z areálu Šerlišský Mlýn byla končící lyžařská sezona nadprůměrná, co do podmínek, ale slabší do návštěvnosti. Areál Šerlišský Mlýn na okraji Deštného patří k těm v kraji, kde lyžařská sezona trvá tradičně nejdéle. "I když podmínky byly slušné, návštěvnost se výrazně propadla s koncem jarních prázdnin. Lidé začali dávat přednost jarním aktivitám. Plánujeme ukončit provoz o Velikonoční neděli. Podmínky jsou stále slušné, navíc dnes nasněžilo," řekla ČTK Klinská.
V Říčkách se o víkendu bude lyžovat od 08:00 do 14:00, na pondělí až středu areál provoz přeruší. "Velikonoce uvidíme podle počasí a návštěvnosti. Pokud by mělo pršet, tak bychom to už nespustili. Informace dáme na web," řekl ČTK Petr Kánský ze Skicentra Říčky. V sobotu 28. března se v areálu uskuteční Bafuňářské závody, lyžařské klání v maskách s přejezdem přes lagunu.
V Královéhradeckém kraji začala lyžařská sezona 28. listopadu. V Krkonoších a Orlických horách měli lyžaři na první den více než pět kilometrů sjezdovek. Sezonu jako první kraji zahájili ve Špindlerově Mlýně, na Černé hoře ve SkiResortu a v Orlických horách u Šerlišského Mlýnu.