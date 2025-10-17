Ozdravovna u Dvora Králové sloužila skoro sto let, kraj ji potichu zrušil

Tomáš Plecháč
  9:22aktualizováno  9:22
I když se o špatné ekonomické kondici ozdravovny Království v Nemojově na Trutnovsku vědělo dlouho, její náhlý konec je překvapením. V září krok projednala krajská rada, o definitivním konci hejtmanství informovalo v polovině října, pouhé dva dny před posledním turnusem.
Dětská ozdravovna Království v Nemojově (24. června 2020)

Dětská ozdravovna Království v Nemojově (24. června 2020) | foto: Ondřej Littera

Dětská ozdravovna Království v Nemojově (24. června 2020)
Dětská ozdravovna Království v Nemojově (24. června 2020)
Dětská ozdravovna Království v Nemojově (24. června 2020)
Dětská ozdravovna Království v Nemojově (24. června 2020)
14 fotografií

Plán zrušit unikátní zdravotnický provoz se kraji povedlo dokonale utajit, téměř nikdo o něm neměl tušení.

Ozdravovna, která nedaleko známé přehrady sloužila nepřetržitě od roku 1928, tehdy ještě pod názvem Dětský ráj, zcela prázdná nezůstane. Využívaná budou i krizová lůžka pro týrané a zanedbávané děti.

Dlouhodobě nízká obsazenost lůžek a chabá ekonomická kondice ozdravovny nebyly žádným tajemstvím. O jejím zrušení se hovořilo už v roce 2020, kraj tehdy zvažoval, že do pětihektarového lesního areálu přesune Léčebnu zrakových vad z nedalekého Dvora Králové nad Labem. Z toho nakonec sešlo.

Když v roce 2023 ozdravovny v Nemojově, Peci pod Sněžkou a Špindlerově Mlýně nedostaly od kraje novou registraci a hrozilo, že skončí, vznikla petice. Sešlo se na ní téměř dva tisíce podpisů. Tentokrát však zrušení ozdravovny v Nemojově prošlo takřka bez mrknutí.

Organizátorka dva roky staré petice Jitka Drobková z Prahy o tom ani nevěděla. „Je to pro mě úplně nová informace a nemůžu ji proto nijak komentovat, ale určitě to je překvapivé,“ odpověděla redaktorovi iDNES.cz.

Moc tomu nerozumím, říká starosta

Překvapení to bylo i pro starostu Nemojova Davida Pěničku (nestraník). O zániku ozdravovny se dozvěděl z televizních zpráv.

„Něco jsem tušil delší dobu, ale nenapadlo mě, že ozdravovna skončí takhle náhle a v takové tichosti. Moc tomu nerozumím. Mrzí mě to, kraj do ozdravovny v posledních letech investoval, areál je pěkně opravený. Děti odsud docházely i do naší základní a mateřské školy,“ komentoval starosta.

Ozdravovna se bojí zrušení. Královéhradecký kraj tvrdí, že zbytečně

Tušení o tom neměli ani někteří krajští opoziční zastupitelé. „Nic takového jsme na zastupitelstvu neřešili. Bohužel jsem se to dozvěděl až z médií,“ potvrdil zastupitel a čerstvě zvolený poslanec Matěj Hlavatý (STAN). Záměr projednala krajská komise pro zdravotnictví, radní konec ozdravovny schválili na konci září.

Největší krajskou investicí v ní v poslední době byla přestavba letního pavilonu v roce 2016. Za jedenáct milionů korun vzniklo osm pokojů s 24 lůžky pro týrané, zneužívané a zanedbávané děti. Do té doby pobývaly v hlavní budově společně s dětmi jezdícími na klasické ozdravné pobyty.

Krizová lůžka byla zřízena v roce 2008, jsou určena pro klienty od narození do 18 let. Kraj se zachováním této služby zatím počítá. „Zařízení pro děti let vyžadující okamžitou pomoc bude nadále v provozu. V budoucnu bude objekt užíván pro sociálně-zdravotní služby poskytované krajem,“ sdělil mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Kraj podle něj o prodeji nemovitosti neuvažuje.

Nemojovská ozdravovna o ukončení provozu informovala krátkým příspěvkem na facebookovém profilu. Také lidé v komentářích neskrývají překvapení. „Jak tohle mohl někdo dopustit? I já jsem do ozdravovny vozila syna a byl tam nadmíru spokojený. Kam teď ty děti půjdou? “ ptá se Jiřina Hlavačíková.

Krkonošské ozdravovny stále nemají budoucnost, v návrhu zákona je škrtli

„Po 98 letech končí místo, které má duši a bohatou historii. Je to velká škoda, protože ozdravovna Království byla vždy víc než jen budova — byla symbolem péče, dětství a klidu uprostřed přírody,“ napsala Marcela Dohnalová.

Kromě léta mnoho dětí nejezdilo

Hospodářské výsledky podkrkonošské ozdravovny se od roku 2021 zhoršovaly, loni vykázala ztrátu 4,4 milionu korun, letos se očekává ještě o něco vyšší.

Dětská ozdravovna Království v Nemojově (24. června 2020)
Dětská ozdravovna Království v Nemojově (24. června 2020)
Dětská ozdravovna Království v Nemojově (24. června 2020)
Dětská ozdravovna Království v Nemojově (24. června 2020)
14 fotografií

Čtyřicítka lůžek nebyla většinu roku obsazena ani z poloviny. Podle náměstka hejtmana pro zdravotnictví Jiřího Maška (ANO) bylo zrušení nevyhnutelné: „V roce 2024 zde bylo hospitalizováno 285 dětí, především z dětských domovů o letních prázdninách. Průměrný počet dětí v turnusech mimo letní měsíce je pouze patnáct, což činí provoz ekonomicky neudržitelným.“

Dalším důvodem jsou legislativní změny a transformace dětských ozdravoven na jiný typ zdravotnického zařízení, například na následnou lůžkovou péči. Od ledna by se měly přeregistrovat.

Tři horské ozdravovny kraj zachová

U zbývajících horských ozdravoven v Peci pod Sněžkou a Špindlerově Mlýně, které jsou součástí Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, to však taková překážka není. Ty se na transformaci připravují.

„Bude to znamenat mnohem vyšší nároky na personální zajištění a hlavně na zázemí ozdravovny, což po nás vyžaduje ministerstvo zdravotnictví,“ sdělil Petr Kraus, ředitel Dětské ozdravovny Bedřichov ve Špindlerově Mlýně. Jako příklad uvádí místnosti pro fyzioterapeuty, vodoléčbu nebo rehabilitační bazén. Velkou výzvou bude zajištění pediatra, jichž je v republice kritický nedostatek.

20. října 2017

Po zrušení nemojovské ozdravovny zůstanou pouze tři, všechny v Krkonoších, dvě ve Špindlerově Mlýně, jedna v Peci pod Sněžkou.

Dohromady mají 226 lůžek, na rozdíl od nemojovské jsou většinu roku plné. Zaměřují se na děti od 3 do 15 let trpící onemocněními dýchacích cest, nechutenstvím, sníženou obranyschopností organismu, vadným držením těla či obezitou. Kraj s nimi navzdory změnám legislativy počítá.

„Ostatní dětské ozdravovny v kraji pokračují a poskytují potřebnou péči pro stovky dětí ročně,“ potvrdil Jiří Mašek.

Království fungovalo i za války

Ještě v 90. letech bylo u nás 20 dětských ozdravoven, postupně však zanikly. Stavba ozdravovny Království začala v roce 1926, otevřela se o dva roky později pod názvem Dětský ráj. S výjimkou dvou měsíců zkraje 90. let sloužila téměř sto let nepřetržitě, dokonce i za druhé světové války sem jezdily na pobyty děti oficírů.

Pětihektarový areál tvoří park a les. Hlavní čtyřpodlažní budovu propojuje s pavilonem zděný koridor. Většina vícelůžkových pokojů má vlastní koupelnu s WC. Součástí je krytý bazén se slanou vodou, dětské a sportovní hřiště, lanové centrum, přírodní altán nebo ekologická naučná stezka.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Znáte slavné hlášky z oblíbených pohádek? Otestujte se

Bylo, nebylo... Na světě se objevil malý kvíz. Otestujte své znalosti hlášek z oblíbených pohádek a zjistěte, jestli jste moudrým rádcem, nebo jen obyčejným tovaryšem. Kvíz vás provede největšími...

Dejte hlas své favoritce! Tramvaj 15T slaví patnáct let v Praze. Který polep jí sluší nejvíc?

Přesně před 15 lety se na pražské koleje poprvé vydala tramvaj, která změnila městskou dopravu. Nízkopodlažní a tichá Škoda 15T ForCity se 5. října 2010 slavnostně představila ve smyčce Florenc – a...

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Tisíce autíček, panenek i legendární Tatra 138! Neuvěříte, co všechno ukrývá zámek na Vysočině

Jedinečná expozice autíček a starých hraček soukromého sběratele Radka Bukovského slaví! Už 10 let ji totiž všichni velcí i malí fandové mohou vídat na zámku Příseka na Vysočině, kde v roce 2015...

Metro B o víkendu čeká výluka. V úseku na Černý Most bude navíc vlak pendlovat po jedné koleji

Netradiční provoz zažije v sobotu linka B. Na části trasy metro nepojede vůbec, jinde zase bude pendlovat tam a zpět po jedné koleji. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská, které...

Použil nelegální zbraň, s oběťmi se znal, řekla policie o střelci ze Smržovky

Jednaosmdesátiletý muž, kterého policie podezřívá ze střelby ve Smržovce na Jablonecku, při níž ve čtvrtek odpoledne zemřeli dva lidé, střílel z nelegálně držené zbraně. Těžce zraněný senior incident...

17. října 2025  10:22,  aktualizováno  11:11

Tragická nehoda u Litomyšle. Řidič kamionu od nehody s osobákem odjel

Od ranních hodin byla po tragické dopravní nehodě paralyzována silnice I/35 mezi Vysokým Mýtem a Litomyšlí. Na výpadovce z Litomyšle nedaleko křižovatky na Kornice došlo k tragické nehodě osobního...

17. října 2025  10:02,  aktualizováno  11:09

Žádná zimní přestávka, opravy silnic na severní Moravě letos stavbaři nepřeruší

Tradiční zimní přestávka, kterou silničáři volí při rekonstrukcích silnic a mostů, letos řidiče v Moravskoslezském kraji nečeká. Na rozdíl od minulých let musí počítat s vyšším počtem trvajících...

17. října 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

Plzeň chce nové veřejné osvětlení, do projektu půjde se soukromou firmou

Zastupitelé Plzně na mimořádném jednání schválili, že město připraví soutěž na kompletní obnovu, modernizaci a provozování veřejného osvětlení v hodnotě jedné až 1,5 miliardy korun. Cena zahrne mimo...

17. října 2025  11:02,  aktualizováno  11:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pavel možná začne cvičit na saxofon, nástroj s gravírováním dostal od Amati Kraslice

Prezident Petr Pavel se možná začne učit hrát na saxofon. Jeden se speciálním gravírováním totiž při zahájení středoevropské rallye dostal od majitele Amati Kraslice Romana Staňka. Po bývalém...

17. října 2025  11:02

Jičínské gymnázium otevře sportovní třídu, druhou na gymnáziích v kraji

Lepařovo gymnázium v Jičíně otevře 1. září sportovní třídu s kapacitou pro 25 žáků v prvním ročníku. Bude to druhá taková třída na gymnáziích v...

17. října 2025  9:07,  aktualizováno  9:07

Předběžná škoda po požáru velkokapacitního seníku na Blanensku je deset mil. Kč

Předběžná škoda po čtvrtečním požáru velkokapacitního seníku v Letovicích na Blanensku je deset milionů korun. ČTK to dnes řekl mluvčí hasičů Jaroslav Mikoška....

17. října 2025  9:05,  aktualizováno  9:05

Dva muži se vloupali do 115 aut po celé Moravě, uvnitř často nic nenašli

Dvojice mužů se podle brněnské policie vloupala do 115 vozů napříč Moravou. Oba skončili ve vazbě. Celková škoda je asi 750 tisíc korun. Sérii vloupání objasnili brněnští kriminalisté ze 4. oddělení...

17. října 2025  10:32,  aktualizováno  10:32

OBRAZEM: Souhvězdí i apokalypsa v plamenech. Prahu rozzářil Signal Festival

Prahu rozzářil již 13. ročník světelného festivalu Signal Festival. Nabízí celkem dvacet instalací, rozmístěných do dvou okruhů v centru města. Zahraniční i domácí umělci ukazují, že pohyb je stav...

17. října 2025  9:42

HONOR uvádí na čínský trh vlajkovou řadu telefonů HONOR Magic8 s umělou inteligencí

17. října 2025  9:34

Z brněnského pokoje na světovou scénu. Můj vlastní styl je chaos, říká tanečník

Brněnský tanečník Jan „Lil H“ Ničovský letos ovládl české finále Red Bull Dance Your Style – soutěže, kde tanečníci improvizují na nečekané hudební mixy a o vítězi rozhoduje publikum. V půlce října...

17. října 2025  9:32,  aktualizováno  9:32

Avathon uvádí na trh autonomii pro letecké operace

17. října 2025  9:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.