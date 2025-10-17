Plán zrušit unikátní zdravotnický provoz se kraji povedlo dokonale utajit, téměř nikdo o něm neměl tušení.
Ozdravovna, která nedaleko známé přehrady sloužila nepřetržitě od roku 1928, tehdy ještě pod názvem Dětský ráj, zcela prázdná nezůstane. Využívaná budou i krizová lůžka pro týrané a zanedbávané děti.
Dlouhodobě nízká obsazenost lůžek a chabá ekonomická kondice ozdravovny nebyly žádným tajemstvím. O jejím zrušení se hovořilo už v roce 2020, kraj tehdy zvažoval, že do pětihektarového lesního areálu přesune Léčebnu zrakových vad z nedalekého Dvora Králové nad Labem. Z toho nakonec sešlo.
Když v roce 2023 ozdravovny v Nemojově, Peci pod Sněžkou a Špindlerově Mlýně nedostaly od kraje novou registraci a hrozilo, že skončí, vznikla petice. Sešlo se na ní téměř dva tisíce podpisů. Tentokrát však zrušení ozdravovny v Nemojově prošlo takřka bez mrknutí.
Organizátorka dva roky staré petice Jitka Drobková z Prahy o tom ani nevěděla. „Je to pro mě úplně nová informace a nemůžu ji proto nijak komentovat, ale určitě to je překvapivé,“ odpověděla redaktorovi iDNES.cz.
Moc tomu nerozumím, říká starosta
Překvapení to bylo i pro starostu Nemojova Davida Pěničku (nestraník). O zániku ozdravovny se dozvěděl z televizních zpráv.
„Něco jsem tušil delší dobu, ale nenapadlo mě, že ozdravovna skončí takhle náhle a v takové tichosti. Moc tomu nerozumím. Mrzí mě to, kraj do ozdravovny v posledních letech investoval, areál je pěkně opravený. Děti odsud docházely i do naší základní a mateřské školy,“ komentoval starosta.
Ozdravovna se bojí zrušení. Královéhradecký kraj tvrdí, že zbytečně
Tušení o tom neměli ani někteří krajští opoziční zastupitelé. „Nic takového jsme na zastupitelstvu neřešili. Bohužel jsem se to dozvěděl až z médií,“ potvrdil zastupitel a čerstvě zvolený poslanec Matěj Hlavatý (STAN). Záměr projednala krajská komise pro zdravotnictví, radní konec ozdravovny schválili na konci září.
Největší krajskou investicí v ní v poslední době byla přestavba letního pavilonu v roce 2016. Za jedenáct milionů korun vzniklo osm pokojů s 24 lůžky pro týrané, zneužívané a zanedbávané děti. Do té doby pobývaly v hlavní budově společně s dětmi jezdícími na klasické ozdravné pobyty.
Krizová lůžka byla zřízena v roce 2008, jsou určena pro klienty od narození do 18 let. Kraj se zachováním této služby zatím počítá. „Zařízení pro děti let vyžadující okamžitou pomoc bude nadále v provozu. V budoucnu bude objekt užíván pro sociálně-zdravotní služby poskytované krajem,“ sdělil mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Kraj podle něj o prodeji nemovitosti neuvažuje.
Nemojovská ozdravovna o ukončení provozu informovala krátkým příspěvkem na facebookovém profilu. Také lidé v komentářích neskrývají překvapení. „Jak tohle mohl někdo dopustit? I já jsem do ozdravovny vozila syna a byl tam nadmíru spokojený. Kam teď ty děti půjdou? “ ptá se Jiřina Hlavačíková.
Krkonošské ozdravovny stále nemají budoucnost, v návrhu zákona je škrtli
„Po 98 letech končí místo, které má duši a bohatou historii. Je to velká škoda, protože ozdravovna Království byla vždy víc než jen budova — byla symbolem péče, dětství a klidu uprostřed přírody,“ napsala Marcela Dohnalová.
Kromě léta mnoho dětí nejezdilo
Hospodářské výsledky podkrkonošské ozdravovny se od roku 2021 zhoršovaly, loni vykázala ztrátu 4,4 milionu korun, letos se očekává ještě o něco vyšší.
Čtyřicítka lůžek nebyla většinu roku obsazena ani z poloviny. Podle náměstka hejtmana pro zdravotnictví Jiřího Maška (ANO) bylo zrušení nevyhnutelné: „V roce 2024 zde bylo hospitalizováno 285 dětí, především z dětských domovů o letních prázdninách. Průměrný počet dětí v turnusech mimo letní měsíce je pouze patnáct, což činí provoz ekonomicky neudržitelným.“
Dalším důvodem jsou legislativní změny a transformace dětských ozdravoven na jiný typ zdravotnického zařízení, například na následnou lůžkovou péči. Od ledna by se měly přeregistrovat.
Tři horské ozdravovny kraj zachová
U zbývajících horských ozdravoven v Peci pod Sněžkou a Špindlerově Mlýně, které jsou součástí Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, to však taková překážka není. Ty se na transformaci připravují.
„Bude to znamenat mnohem vyšší nároky na personální zajištění a hlavně na zázemí ozdravovny, což po nás vyžaduje ministerstvo zdravotnictví,“ sdělil Petr Kraus, ředitel Dětské ozdravovny Bedřichov ve Špindlerově Mlýně. Jako příklad uvádí místnosti pro fyzioterapeuty, vodoléčbu nebo rehabilitační bazén. Velkou výzvou bude zajištění pediatra, jichž je v republice kritický nedostatek.
Po zrušení nemojovské ozdravovny zůstanou pouze tři, všechny v Krkonoších, dvě ve Špindlerově Mlýně, jedna v Peci pod Sněžkou.
Dohromady mají 226 lůžek, na rozdíl od nemojovské jsou většinu roku plné. Zaměřují se na děti od 3 do 15 let trpící onemocněními dýchacích cest, nechutenstvím, sníženou obranyschopností organismu, vadným držením těla či obezitou. Kraj s nimi navzdory změnám legislativy počítá.
„Ostatní dětské ozdravovny v kraji pokračují a poskytují potřebnou péči pro stovky dětí ročně,“ potvrdil Jiří Mašek.
Království fungovalo i za války
Ještě v 90. letech bylo u nás 20 dětských ozdravoven, postupně však zanikly. Stavba ozdravovny Království začala v roce 1926, otevřela se o dva roky později pod názvem Dětský ráj. S výjimkou dvou měsíců zkraje 90. let sloužila téměř sto let nepřetržitě, dokonce i za druhé světové války sem jezdily na pobyty děti oficírů.
Pětihektarový areál tvoří park a les. Hlavní čtyřpodlažní budovu propojuje s pavilonem zděný koridor. Většina vícelůžkových pokojů má vlastní koupelnu s WC. Součástí je krytý bazén se slanou vodou, dětské a sportovní hřiště, lanové centrum, přírodní altán nebo ekologická naučná stezka.