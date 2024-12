Žena a dvě děti spadly na Rychnovsku do řeky, z vody je vytáhli kolemjdoucí

„Všechny tři jsme při vědomí přepravili do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Když jsme je převáželi, nebyli v ohrožení života,“ uvedla mluvčí krajské záchranné služby Lucie Hanušová.

Na místě zasahovaly čtyři posádky včetně vrtulníku.

„Bylo hlášené tonutí. Jednalo se o ženu a dvě děti. Vzhledem k věku nezletilých se ke stavu nemůžeme blíže vyjádřit,“ uvedla mluvčí.

Z vody trojici podle policie pomohlo několik svědků události. „Oznámení jsme přijali krátce před desátou hodinou. Všechny tři osoby jsme předali do péče záchranářů. Aktuálně zjišťujeme všechny okolnosti nahlášené události a také to, co události předcházelo. Další informace sdělíme, jakmile to bude možné,“ uvedla mluvčí krajské policie Karolína Macháčková.

Novinky.cz uvedly, že podle očitých svědků stála žena, zřejmě cizinka, s dětmi a dvěma taškami na mostě. „Stály tam a koukaly na vodu. Myslel jsem, že sledují, jak voda po víkendu zase stoupla. Pak jsem objížděl budovu místního obecního úřadu a ztratil jsem je z dohledu. Když jsem vyjel, už jsem slyšel nějakého pána, jak volá o pomoc,“ řekl severu svědek, který místem právě projížděl.

„Je tam škola, kterou dělníci opravují. Tak jsem v první chvíli myslel, že pomoct chtějí oni. Pak jsem už viděl nějakou paní, jak běží k mostu. Nahoře ležely ty tašky a pán, co volal o pomoc, byl už ve vodě. Ihned jsem běžel za ním. On lidi tahal z vody a já je pomáhal dostat na břeh,“ dodal svědek a poznamenal, že trojice měla obrovské štěstí. Korytem v důsledku víkendového tání teklo docela dost vody. Jinak je tam mělko a hodně kamenů.

„Nebyl to příjemný zážitek, když držíte v ruce dítě, které řve, teče mu krev a vy vidíte jen ty svítivě modré oči. Snad budou v pořádku,“ dodal na závěr.