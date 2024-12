Žena chtěla zabít děti i sebe. Pád do řeky šetří policie jako pokus o vraždu

O případu server iDNES.cz informoval v pondělí dopoledne. Podle prvotních informací šlo o nehodu. Ženu a dva nezletilé, kteří spadli do řeky, vytáhli náhodní svědci. Všechny tři si převzali do péče záchranáři a odvezli je do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Na místě zasahovaly čtyři posádky včetně vrtulníku.

„Zasahovali jsme u tonutí ženy a dvou dětí,“ uvedla mluvčí krajské záchranky Lucie Hanušová.

V pondělí policisté nechtěli k případu zveřejňovat další informace, nyní však potvrdili, že vyšetřují ženu, která podle všeho děti z mostu strčila.

„Věc si převzali krajští kriminalisté a v současné době provádějí standardní procesní úkony. Vrchní komisařka zahájila úkony trestního řízení pro zvlášť závažný zločin vražda ukončený ve stadiu pokusu. Prověřujeme verzi, že třicetiletá žena, cizí státní příslušnosti, měla na mostě přes řeku Dědina úmyslně přehodit přes zábradlí své dvě nezletilé děti. Ty následně spadly z výšky přesahující čtyři metry do vody, která je začala unášet,“ uvedla mluvčí krajské policie Karolína Macháčková.

V případě prokázání viny ženě hrozí odnětí svobody na patnáct až dvacet let nebo výjimečný trest.

Mladší z dětí podle policie při pádu zavadilo o betonový břeh. „Jejich matka za nimi poté také skočila. Všechny tři osoby jsou hospitalizované v nemocnici,“ potvrdila mluvčí.

Zmiňovaní lidé cizí státní příslušnosti mají platné povolení k pobytu v České republice.

Podle očitých svědků stála žena s dětmi a dvěma taškami na mostě. „Ženská přišla k mostu, hodila tam kluka, hodila holku a pak skočila sama,“ popsal CNN Prima NEWS jeden ze svědků. Svůj čin prý měla dopředu připravený. „Sundala jim batůžky, chytla je za nohy a hodila dolů,“ uvedl pro televizi další svědek. „Já jsem myla okna a viděla jsem tu mámu, jak vzala holku za nohy a po hlavě ji otočila přes zábradlí,“ popsala další svědkyně.