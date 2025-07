Přestože oba domy mají obrovský potenciál, památkovou hodnotu a jejich stav nebudí znepokojení, město pro ně marně hledá náplň už od roku 2012.

I když nabídka visí na internetových stránkách magistrátu i na některých realitních webech, cena je neznámá. Podle posledních znaleckých posudků z roku 2020 jde o desítky milionů korun, ale podle zkušeného realitního makléře by město mohlo vydělat víc.

Dohromady jde asi o 1 500 metrů čtverečních užitné plochy, mnoho pozoruhodných uměleckých detailů i historických artefaktů až ze středověku. Oba domy jsou spojené, stojí naproti Klicperovu divadlu v Tomkově a Dlouhé ulici a jsou kulturními památkami. Budoucí vlastníky určitě čeká rekonstrukce za přísných podmínek památkářů.

Neobarokní skvost

Větší dům má užitnou plochu 1 048 metrů čtverečních, stojí na místě dvou domů ze středověku a na první pohled klame. Je postaven v neobarokním slohu s množstvím zdobných prvků včetně věžičky a cibulové báně, ale ve skutečnosti byl dokončen až v roce 1905. Otevřel jako palác Záložního úvěrního ústavu, ale ve 20. století se tu vystřídaly berní úřad, kulturní dům, městská a lidová knihovna, městský národní výbor a od roku 1975 opět knihovna.

Množství zdobných prvků zaujme na fasádě a hlavním portálu, ale teprve uvnitř se rozehrává neobarokní koncert s dominantním schodištěm zámeckého typu, umělým mramorem na stěnách, vyřezávanými obložkami, prosklenou střechou, cizelovaným kováním či freskami v bývalé ředitelské kanceláři a přednáškovém sále.

„Dům nezapře, že byl postaven jako městská záložna, navíc za Rakouska-Uherska. Připomíná to například včelí úl nad vchodem, rakouský orel, reliéf hlavy boha Merkura i vnitřní výzdoba. V sálu je zdobně zobrazen Hradec Králové a také alegorie, které vyjadřují, že když bankovnímu domu svěříte své finanční prostředky, šťastně zbohatnete. Je tam zajímavý, byť neexistující pohled na město, když vycházíte z kapličky a před sebou v dáli vidíte Hradec,“ popsal Jan Falta, vedoucí odboru památkové péče na hradeckém magistrátu.

Minusem jsou některé přinejmenším necitlivé zásahy pocházející z 80. let. Zářivky, nevkusné zasouvací dveře či dřevěné přepažení však snadno mohou zmizet. Podkroví bylo před více než 60 lety upraveno na sklad knih, ale bylo by možné jej proměnit na lukrativní bydlení. Dům však nemá parkovací místa, nelze jej zateplit, vyžaduje výměnu oken a razantní stavební zásahy jsou kvůli památkové ochraně vyloučené i v interiéru.

Středověké sklepy

Palác je propojen se sousedním měšťanským domem rovněž v majetku města. Menší dům má užitnou plochu 453 metrů čtverečních, má zachovalé středověké sklepy i část zdiva, ale od konce 18. století prošel zásadní klasicistní přestavbou. Od 80. let patřil knihovně, do roku 2012 tu bývala Vinárna u královny Elišky, ale už 13 let je prázdný. Město soudí, že budova vyžaduje kompletní rekonstrukci včetně statického zajištění.

Podle informací MF DNES je mezi potenciálními kupci zájem spíše o tento měšťanský dům.

Město vyzvalo zájemce k předběžným tržním konzultacím, které by měly napovědět, zda je vhodnější dlouhodobý pronájem, nebo odkup. Druhá varianta by si žádala nové znalecké posudky, protože ty z roku 2020 v desítkách milionů korun už jsou zastaralé. Ještě o tři roky starší znalecký posudek pak palác někdejšího bankovního domu ohodnotil dokonce jen na 17,5 milionu korun.

„Velkou roli v ceně budou hrát limity případných stavebních zásahů. Památková ochrana je pro někoho plusem, pro jiného investora minusem. Každopádně cena za prodej by měla být spíš ve vyšších desítkách milionů, za oba domy najednou pak i přes sto milionů,“ odhadl zkušený realitní makléř, jenž si přál zůstat v anonymitě.

Objeví se zájemci?

„Oba objekty jsou dlouhodobě prázdné, a to i přesto, že jde o unikátní budovy na strategickém místě v historickém centru města. Chceme je proto nabídnout buď k odkupu, nebo k dlouhodobému pronájmu. To bude záležet na tom, jací zájemci a s jakými záměry se nám ozvou,“ řekl náměstek primátorky pro oblast správy městského majetku Pavel Vrbický (Piráti), který by si představoval proměnu na kanceláře či kulturní zařízení:

„Chceme si poslechnout, jaké mají zájemci s nemovitostmi plány, jak by si představovali jejich rekonstrukci a jaký je jejich finanční potenciál. Samozřejmě není možné v těchto domech mít například restauraci a podobné podniky.

Radnice chce mít o budoucnosti domů jasno ještě letos. Jestliže se nepohne do konce prázdnin, město plánuje výzvu k předběžným tržním konzultacím prodloužit o další tři měsíce.