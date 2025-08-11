Ztracený památník dobrovolných hasičů našel místo u hřbitova

Město objevilo dvě části památníku při rekonstrukci lhotecké márnice a hřbitovní zdi v roce 2019. Chybějící podstavec a další díly kameníci vyrobili z božanovského pískovce a spolu s původními díly osadili na vybetonovaný základ.
Návštěvníci památník najdou na prostranství vedle hřbitova, jeho součástí je i deska se jmény padlých. „Původně se nacházel u bývalé hasičské zbrojnice, což je v místech dnešní autobusové točny. Víme, že už ve 30. letech byl kvůli poškození přemístěn ke hřbitovu, ovšem nikdo bohužel neví, na jaké konkrétní místo,“ uvedl Vlastimil Grof z odboru rozvoje města.
Rekonstrukce památky stála necelých sto tisíc korun. Trutnov do konce srpna obnoví také památník padlých v 1. světové válce v Bohuslavicích. Letos rovněž plánuje údržbu božích muk ve Studenci, Stříteži a v Novém Rokytníku, na hlavním městském hřbitově bude pokračovat záchrana dalších tří hrobek významných trutnovských osobností.