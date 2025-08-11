V parku Schulzovy sady ve Dvoře Králové vzniknou toalety i herní prvky

Objekt bude bezbariérový s přebalovacím pultem. Fasáda bude z cortenové oceli, stejný prvek je na nedávno zrekonstruovaném mostě u vstupu ze Školní ulice.
„Park získá novou síť cest, která se přirozeně propojí se stávající, dětem udělají radost nové dřevěné herní prvky i originální vrbové stavby. Travnaté plochy oživí květiny a trvalky,“ doplňuje dvorský místostarosta Vítězslav Šturma (nestraník, Síla Dvora).
Další novinkou bude přírodní naučná stezka se zábavně vzdělávacími stanovišti a odpočinkovými místy. Stavební práce potrvají do jara. Revitalizace by pak měla pokračovat opravou sítě cest, výměnou veřejného osvětlení nebo rekonstrukcí altánu.
Schulzovy sady jsou největším parkem v patnáctitisícovém městě, v poslední době město investovalo do vybudování dvou tůní a griloviště.