V hradeckých Kuklenách vzniká park pro sport a relaxaci

Už byly dokončeny bourací práce, při kterých došlo nejen k odstranění lávky přes Malý labský náhon ve směru k zastávce MHD ZŠ Kukleny v ulici Krunertova, ale také k odstranění provizorního altánu a veškeré nevhodné vegetace, jakou jsou například nálety a některých stromů.

V současné době probíhají zemní práce a zároveň také úprava břehů Malého Labského náhonu, kde je nutné zajistit stabilitu terénu a připravit prostor pro další stavební zásahy. Zahájeny byly také práce na základech budoucího zastřešení a úpravě nábřežní zdi.

„Z důvodu rozsahu a charakteru stavebních prací zůstane lávka a celý prostor budoucího parku v této lokalitě zcela uzavřeny do prosince letošního roku, kdy by mohly být práce na novém parku dokončeny. Výjimku mají pouze majitelé objektů zasažených stavebními pracemi. V Kuklenách tak vznikne kvalitní veřejný prostor pro odpočinek nebo možnost setkávání, který zde chybí. Postaven bude dřevěný altán, lávka či nábřežní molo. Pěší budou moci chodit po mlatových i zpevněných cestách a ti, co mají rádi sport budou moci zavítat na sportovní plochu,“ říká náměstek odpovědný za oblast investic LukᚠŘádek.

Společnost, která park vybuduje za 11,6 milionu korun se bude dalších pět let starat o nově vysazené rostliny a dřeviny. Oficiální název pro vzniklý park v blízkosti knihovny a základní školy, bude vybrán v průběhu příštího roku. Spolu s dalšími záměry v oblasti přírodě blízkých protipovodňových opatření na Malém labském náhonu přibudou i jiné parky.

„Mezi další chystané plochy veřejné zeleně jsou v této lokalitě park Sádky a dále větší parková plocha v prostoru bývalé koželužny, která naváže na připravované nové centrum Kuklen s náměstím. Přírodě blízká protipovodňová ochrana na Malém labském náhonu bude mít zároveň pozitivní vliv na biodiverzitu. Vzniklý ekologický koridor podpoří přirozenou migraci živočichů v tomto městském prostředí navazujícím na volnou krajinu,“ vysvětluje náměstek primátorky odpovědný za oblast územního plánování a životního prostředí Adam Záruba.