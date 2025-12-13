Nájezd na parkoviště ve Špindlu bude plynulejší, stání letos přibylo

  9:22aktualizováno  9:22
Velké změny v dopravním systému čekají návštěvníky Špindlerova Mlýna, kde v sobotu slavnostně zahajují lyžařskou sezonu. Parkoviště P2 u lanové dráhy Hromovka má nový nájezd, v exponovaných dnech bude povoleno i parkování podél hlavní příjezdové silnice a řidiči budou mít díky elektronickým ukazatelům lepší přehled o zaplněnosti parkovišť.
Parkoviště ve Špindlerově Mlýně (22. 12. 2023)

Parkoviště ve Špindlerově Mlýně (22. 12. 2023) | foto: Ladislav Pošmura, MF DNES

Parkoviště ve Špindlerově Mlýně (22. 12. 2023)
První lyžování ve Špindlu (18. prosince 2020)
Lyžaře ve Špindlerově Mlýně od sebe na nástupišti na lanovku oddělují speciálně...
Poslední letošní lyžovačka ve Špindlerově Mlýně (13. 3. 2020)
Změny mají zajistit plynulejší provoz, zvýšit bezpečnost a předejít dopravním kolonám v krkonošském středisku při přívalu lyžařů a turistů v hlavní sezoně.

V místě dosavadního nájezdu k parkovišti P2 z hlavní silnice je pouze výjezd, nový nájezd se přesunul za čerpací stanici Orlen, kde vznikly dva vjezdy a zároveň i jeden výjezd. Špindlerův Mlýn reaguje na dlouhodobě problémový dopravní uzel. Ve špičkách se tu potkávala vozidla přijíždějící jak ze směru od Vrchlabí, tak z centra města od Medvědína, což vedlo ke vzniku kolon. Navíc zde cestující nastupují do skibusů.

Bílý most ve Špindlerově Mlýně už je bezpečný, novinkou je kovové zábradlí

„Cílem je zjednodušit a zrychlit nájezd aut na parkoviště, předejít vzniku dopravních kolon a zároveň zvýšit bezpečnost v této frekventované části města,“ sdělil špindlerovský starosta Martin Jandura (nestraník, Špindlerův Mlýn – Město s vizí).

Rozšířením nájezdu k odstavnému parkovišti P2 vznikl prostor umožňující mimo hlavní komunikaci pojmout až 30 vozidel.

Radnice změny udělala na základě konzultací a doporučení dopravního inspektorátu i dopravní a městské policie. Další novinkou budou po začátku zimního provozu ukazatele volných parkovacích míst, které pomohou rozložit dopravu ve špindlerovském centru.

V kritických dnech zimní sezony, kdy se zcela zaplní záchytná parkoviště u lanovek, budou moci řidiči legálně parkovat i podél příjezdové silnice.

V poslední době se sice diskutuje o zpoplatnění hlavních parkovacích ploch ve Špindlerově Mlýně, ale parkoviště P2 a P3 u lanovek Hromovka a Medvědín zůstanou i v této zimní sezoně pro všechny řidiče zdarma. Obě parkoviště má od města pronajata špindlerovský skiareál.

Novinky navazují na změny, které město zavedlo zkraje roku 2024. Tehdy zpoplatnilo stání na parkovišti P1 u Labské přehrady stokorunou za den a zavedlo tisícikorunový poplatek za noční parkování na Hromovce a Medvědíně. Auta stojící přes noc totiž komplikovala technickým službám zimní údržbu.

