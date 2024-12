Past na řidiče v Hradci zůstala, radary hlídají konec povolené šedesátky

V ulicích Koutníkova a Antonína Dvořáka, na výpadovce z městského okruhu na Jičín, Náchod či Liberec, přitom dochází až k 90 procentům přestupků, které inteligentní dopravní systém v Hradci Králové zaznamená. Už před rokem a půl, kdy radnice spustila ostrý provoz měření rychlosti, si řidiči na dva měřené úseky v těchto ulicích stěžovali. V lokalitě se totiž střídají nejvyšší povolené rychlosti.

Zatímco od Jičína platí šedesátka, za křižovatkou u autobazaru se smí jet už jen rychlostí 50 kilometrů za hodinu. Také od centra se jezdí šedesátkou po celém městském okruhu, avšak krátce před měřeným úsekem zvýšení povolené rychlosti končí.

To už vloni kritizovala nejen řada pokutovaných řidičů, ale i opoziční zastupitel Denis Doksanský (ANO): „V místě, kde jsou dokonce dva pruhy v jednom směru, snížení rychlosti i její měření nic neřeší. Neslouží větší bezpečnosti chodců či dopravy, ba naopak. Působí to pouze jako past na řidiče a snaha vybrat co nejvíce na pokutách.“

A potvrzují to i řidiči. „Dvakrát mi přišel dopis s pokutou, než jsem se naučila, že tam opravdu už není šedesátka,“ přiznává Tereza, která ulicí denně jezdí do práce.

Zvýšení rychlosti neprošlo

Hradecká radnice už v prvních týdnech měření připustila, že pokutování řidičů v této části města je poměrně přísné. Magistrát se dokonce dotazoval na ministerstvu vnitra, zda může nastavit limit pro zaznamenávání přestupků až na 60 kilometrů za hodinu. Jenže neuspěl. Přitom statistika průjezdů ukazuje, že 82 procent řidičů, kteří letos od ledna do září v ulici Antonína Dvořáka jeli příliš rychle, mělo na tachometru 54 až 59 kilometrů za hodinu.

„Ve sledovaném období radary v této ulici zaznamenaly průměrně 5 256 přestupků za měsíc, což je oproti loňsku pokles o 39 procent. Je však potřeba upozornit, že toto je pouze analýza rychlosti, skutečný počet přestupků bude nižší,“ upozorňuje mluvčí magistrátu Kateřina Rohlíčková. Ne vždy totiž radary odesílají data přestupkovému odboru, někdy jde také o rychlou jízdu sanit či hasičů.

Když město neuspělo s tolerantnějším měřením, chtělo v ulici navýšit rychlost na 60 kilometrů v hodině, aby byla stejná jako na nedalekém okruhu, jenže ani to neprošlo.

„Bohužel příslušné orgány toto nepovolily. Před nadjezdem se jeden pruh mění na odbočovací a často se tam auta zařazují do proudu vozidel v pravém pruhu. Nižší rychlost je tu proto bezpečnější,“ přemítá nad výsledkem jednání náměstek primátorky pro dopravu Miroslav Hloušek (ODS).

„K úpravě se nepřistoupilo, protože je tam obydlená část. Šedesátka končí už předchozími dvěma křižovatkami,“ říká policejní mluvčí Iva Kormošová. Vyšší rychlost je problematická i z hlediska hluku z dopravy.

Přidáme značky

Výsledek jednání mezi městem, policií a silničáři je v kontextu jiných hradeckých ulic poměrně přísný. Jen kousek od měřeného úseku vede městský okruh přímo centrem Hradce. Chodníky v Resslově ulici jsou dokonce ještě užší než v sousední Dvořákově. Šedesátka platí i v obytné Labské Kotlině nebo poblíž Ulrichova náměstí.

Když radnice se zvýšením rychlosti neuspěla, přišla alespoň se slibem umístit na začátek Dvořákovy ulice značku upozorňující na padesátku. Podobná už stojí z druhého směru od Jičína.

Dva měřené úseky na výpadovce k D11 jsou po obou stranách nadjezdu u vlakového nádraží. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

„Chceme tam tu padesátku vyznačit svislým značením, případně ještě olemovat reflexním lemem,“ řekl vloni Deníku Hloušek. Jenže k tomu dosud nedošlo. Značka upozorňující na rychlostní limit stále chybí.

„Šedesátku ruší nejen křižovatka za mostem přes Labe, ale je tam ještě druhá křižovatka u úřadu práce. Teprve potom se měří. Podle zákona je to jasně dané, ale určitě bychom i my uvítali, aby tam byla nějaká značka nebo piktogram na vozovce, protože jde především o prevenci,“ souhlasí s dodatečným upozorněním vedoucí dopravní skupiny městské policie Pavel Süke.