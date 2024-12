Zmizel manažer e-shopu s hudebními nástroji. Odjel do Krkonoš a nevrátil se

„Pátrací akce stále trvá. Na lyžích pravděpodobně byl, ale následně už nemáme informace, co se dělo potom,“ sdělila iDNES.cz v sobotu mluvčí krajské policie Martina Jandová. Policie v neděli uvedla, že získala fotografii mužova oblečení, ve kterém se vypravil na lyže.

Černý má vypnutý telefon a od sobotního odpoledne o sobě nikomu nedal vedět. Z obavy o jeho život proto rodina zburcovala policii. Ta ještě v průběhu soboty zahájila pátrání.

„Muž by se mohl pohybovat v Krkonoších, ale také Jičínsku nebo kdekoliv jinde v ČR. Prověřili jsme všechna místa možného výskytu, zaměřili jsme se i na trasu vedoucí z Krkonoš do místa jeho bydliště, zatím však s negativním výsledkem,“ doplnila policejní mluvčí s tím, že by měl na sobě mít mít lyžařské sportovní oblečení.

Filip Černý se na jaře pro server CzechCrunch rozpovídal o tom, jak po dekádě v roli marketingového ředitele e-shopu Kytary.cz, kdy se přímo podílel na jeho růstu až na miliardového hráče, vyhořel. Poté ale našel cestu, jak pokračovat.

„Uvědomil jsem si, že musím začít u sebe, protože problém je ve mně. Některé návyky jsem změnil, začal jsem víc šťourat do procesů, které můžu ovlivnit, více se pobavil s kolegy z ostatních oddělení, aby se nám spolu fungovalo dobře. A to zatím vychází,“ řekl mimo jiné serveru v dubnovém rozhovoru.

Pohřešovaný měří podle údajů od policie přibližně 170 až 180 centimetrů a má prošedivělé vlasy a vousy. Zdánlivé stáří je 45 až 50 let.

Policisté žádají veřejnost o pomoc při pátrání. „Žádáme veřejnost o jakékoliv informace, které by vedly k nalezení muže. Sdělit je můžete na lince 158 nebo na jakékoliv policejní služebně,“ doplnila Jandová.

Policisté o víkendu zahájili pátrání ještě po dalších dvou mužích. Jeden z nich šel v Holýšově v sobotu dopoledne doprovodit bratra domů a nevrátil se. Druhý odešel v sobotu z karlovarského hotelu a rovněž se nevrátil a ani o sobě nedal vědět. I v těchto případech policisté žádají o pomoc při pátrání veřejnost.

Ředitel marketingu Kytary.cz Filip Černý popisuje v archivním videu testování přepravy zboží dronem: