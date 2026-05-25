Policie pročesává lesy, hledá zmateného seniora. Poznávacím prvkem je jeho kolo

Policie původně vyhlásila běžné pátrání, později ho kvůli věku a zdravotnímu stavu změnila na režim osoba v ohrožení.
Pohřešovaný Miloslav Berger opustil bydliště v ulici U Jednoty v hradecké Slatině v pátek 22. května odpoledne. Odjel na zelené skládačce neznámo kam, rodina se o něj obává. Muž se od té doby neozval.
„Vzhledem k uplynulému času, jeho zdravotnímu stavu a skutečnosti, že je pravděpodobně bez jídla, pití i léků, se situace stává kritickou,“ sdělila v neděli mluvčí hradecké policie Karolína Macháčková.
„Veškeré dostupné síly a prostředky nyní soustředíme do rozsáhlých lesních porostů mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Prověřujeme zejména okolí obce Krňovice, kam směřovaly poslední získané poznatky o jeho pohybu. Přes veškeré úsilí desítek lidí jsou dosavadní výsledky pátrání zatím negativní,“ řekla.
Policie se proto nyní obrací na na obyvatele, chataře a všechny, kteří se pohybují v oblasti mezi Hradcem a Týništěm.
„Věnujte zvýšenou pozornost svému okolí. Nekontrolujte pouze cesty, ale zaměřte se i na svá stavení, kůlny, garáže nebo opuštěné objekty. Hledejte zelenou skládačku. Jízdní kolo, na kterém senior odjel, může být odloženo i v hustém lesním porostu mimo obvyklé trasy,“ poprosila mluvčí.
Podle ní je nutná maximální všímavost v co nejkratším čase, policie žádá o jakékoli i zdánlivě nepodstatné poznatky. Informace o jeho pohybu mohou lidé sdělit na linku 158.
Policie pátrá v lesích od Hradce Králové po Týniště nad Orlicí, některé poznatky ukazují, že senior mohl mířit do Krňovic (červená značka).
Muž je bělovlasý, modrooký, oholený, výšky do 170 centimetrů. Má mít na sobě bílou bundu, modré tepláky a bílou kšiltovku. Na cestu vyjel na skládacím kole. Trpí počínající stařeckou demencí, což zvyšuje riziko dezorientace.
Policisté už v sobotu nasadili do pátrání všechny dostupné hlídky i s psovodem. Prověřili známé, okolí bydliště i zdravotnická zařízení, ale dosud bez výsledku.