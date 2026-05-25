Policie pročesává lesy, hledá zmateného seniora. Poznávacím prvkem je jeho kolo

Autor: , ČTK
  12:32aktualizováno  12:32
Policie už od soboty pátrá po dvaaosmdesátiletém muži z Hradce Králové. Trpí počínající demencí, je zmatený a nemá u sebe mobil. Policisté se nyní zaměřují na oblast mezi Hradcem a Týništěm nad Orlicí, zejména do okolí Krňovic.

Policie na Hradecku pátrá po dvaaosmdesátiletém Miloslavu Bergerovi. | foto: policie ČR / koláž iDNES David Votruba

Policie původně vyhlásila běžné pátrání, později ho kvůli věku a zdravotnímu stavu změnila na režim osoba v ohrožení.

Pohřešovaný Miloslav Berger opustil bydliště v ulici U Jednoty v hradecké Slatině v pátek 22. května odpoledne. Odjel na zelené skládačce neznámo kam, rodina se o něj obává. Muž se od té doby neozval.

„Vzhledem k uplynulému času, jeho zdravotnímu stavu a skutečnosti, že je pravděpodobně bez jídla, pití i léků, se situace stává kritickou,“ sdělila v neděli mluvčí hradecké policie Karolína Macháčková.

„Veškeré dostupné síly a prostředky nyní soustředíme do rozsáhlých lesních porostů mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. Prověřujeme zejména okolí obce Krňovice, kam směřovaly poslední získané poznatky o jeho pohybu. Přes veškeré úsilí desítek lidí jsou dosavadní výsledky pátrání zatím negativní,“ řekla.

Policie se proto nyní obrací na na obyvatele, chataře a všechny, kteří se pohybují v oblasti mezi Hradcem a Týništěm.

„​Věnujte zvýšenou pozornost svému okolí. Nekontrolujte pouze cesty, ale zaměřte se i na svá stavení, kůlny, garáže nebo opuštěné objekty. ​Hledejte zelenou skládačku. Jízdní kolo, na kterém senior odjel, může být odloženo i v hustém lesním porostu mimo obvyklé trasy,“ poprosila mluvčí.

Podle ní je nutná maximální všímavost v co nejkratším čase, policie žádá o jakékoli i zdánlivě nepodstatné poznatky. Informace o jeho pohybu mohou lidé sdělit na linku 158.

Policie pátrá v lesích od Hradce Králové po Týniště nad Orlicí, některé poznatky ukazují, že senior mohl mířit do Krňovic (červená značka).

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Muž je bělovlasý, modrooký, oholený, výšky do 170 centimetrů. Má mít na sobě bílou bundu, modré tepláky a bílou kšiltovku. Na cestu vyjel na skládacím kole. Trpí počínající stařeckou demencí, což zvyšuje riziko dezorientace.

Policisté už v sobotu nasadili do pátrání všechny dostupné hlídky i s psovodem. Prověřili známé, okolí bydliště i zdravotnická zařízení, ale dosud bez výsledku.

