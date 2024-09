Humor, jiný druh smutku. Malíř Matuška vystavuje v kosteleckém Louvru

Ocenění z Balkánu Před dvěma lety jeho obraz Tiše nasloucháme (ó my se máme) získal na 31. ročníku mezinárodní soutěže kresleného humoru a satiry v srbském Kruševacu Zlatou přilbu 2023. Nyní přišla Pavlu Matuškovi, klasikovi kresleného i malovaného humoru, trofej další. A opět z Balkánu. Na 19. mezinárodním Cartoon Festival Solin 2024 získal jeho obraz Nutkání k utkání Zvláštní cenu. „Víte, cartoon je nepřeložitelný výraz, to je vlastně čtvrtka, na kterou se kdysi výhradně kreslily fóry. My u nás stále říkáme karikatury – což je ale úplně něco jiného než kreslený (malovaný) humor. Já raději užívám termín výtvarný humor, což zahrnuje více výtvarných technik a technologií,“ podotýká osmdesátiletý výtvarník. Překvapilo ho, že chorvatské město Solin leží na pobřeží těsně vedle Splitu: „Skoro trochu jako Frýdek-Místek. Nikdy jsem o něm neslyšel.“ Soutěž měla témata dvě, Řeku a druhé bylo volné. Porota vybírala z tisíce prací, které poslali autoři ze 62 zemí celého světa, a Matuškův obraz s názvem Nutkání k utkání zařadila nejprve mezi 50 finalistů a pak i ocenila. „Gratuluju, ale vůbec mě to nepřekvapilo – jste prostě skvělej a divil bych se, kdybyste nesbíral ceny. Přeju Vám jich v budoucnu bezpočet,“ poblahopřál autorovi semaforský šéf Jiří Suchý.