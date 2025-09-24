Český pavilon z Ósaky pro Hradec zadarmo nebude, město chce smlouvat o ceně

Petr Záleský
  14:52aktualizováno  14:52
Velmi rychle vzala za své chvilková naděje Hradce Králové, že by mohl zadarmo získat český pavilon ze světové výstavy Expo 2025. Přehlídka v japonské Ósace bude končit 13. října. Cena objektu může vyšplhat až na stěží akceptovatelných 278 milionů korun. Hradec jako zájemce by podle primátorky o ceně ještě mohl vyjednávat.
Účastníci veřejné debaty v přednáškovém sále Muzea východních Čech probírali,...

Účastníci veřejné debaty v přednáškovém sále Muzea východních Čech probírali, zda má Hradec Králové usilovat o pavilon z přehlídky Expo v Ósace. (23. září 2025) | foto: Petr Záleský, MF DNES

Na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace dnes ministr zahraničí Jan...
Rodina s certifikátem milióntého návštěvníka.
Hlava státu v roli obdivovatele. Prezident Petr Pavel si s úsměvem fotil 3D...
Český národní pavilon na Expo 2025 v japonské Ósace přivítal přes milion lidí.
37 fotografií

Nejen tyto dvě informace přinesla úterní veřejná debata v přednáškovém sále Muzea východních Čech. Vzdáleně se na ni připojili například komisař české účasti na Expu Ondřej Soška nebo architekt pavilonu Michal Gabaš. Osobně přišli zastánci i kritici velmi odvážného stěhovacího plánu.

Stále platí, že město ze všeho nejvíc tlačí čas a peníze. O přesunu unikátní dřevostavby do Hradce Králové se s jistotou bude mluvit na jednání zastupitelů již v úterý 30. září, konečné rozhodnutí by nejspíš mělo padnout nejpozději na další schůzi, tedy 4. listopadu.

Na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace dnes ministr zahraničí Jan Lipavský a generální komisař pro Expo Ondřej Soška otevřeli český národní pavilon. (13. dubna 2025)
Účastníci veřejné debaty v přednáškovém sále Muzea východních Čech probírali, zda má Hradec Králové usilovat o pavilon z přehlídky Expo v Ósace. (23. září 2025)
Rodina s certifikátem milióntého návštěvníka.
Hlava státu v roli obdivovatele. Prezident Petr Pavel si s úsměvem fotil 3D sochu inspirovanou fotografií dělníků na traverze z Ratajovy dílny. (19. září 2025)
37 fotografií

Město však nemá ani připravené finance. Zastupitelé nedávno schválili přijetí bankovního úvěru 700 milionů korun, jenže nikoli na koupi budovy z Ósaky, ale na prioritní stavební akce.

„Škoda, že jsme se o tom nápadu nedozvěděli dříve. Ministerstvo zahraničních věcí nám tu možnost mohlo nabídnout už v zimě, protože vědělo, že to budou potřebovat prodat. Je to škoda,“ litovala Šárka Dlouhá, vedoucí odboru hlavního architekta.

Podle ní je také na zvážení, kde by stavba ze dřeva a skla mohla jednou stát. Nejčastěji se skloňují Šimkovy sady, ale z debaty vyplynuly i jiné lokality - například kampus univerzity nebo Park 360.

Podle historika architektury Jakuba Potůčka není otázkou číslo jedna architektonická hodnota pavilonu, ale jeho cena.

Na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace dnes ministr zahraničí Jan Lipavský a generální komisař pro Expo Ondřej Soška otevřeli český národní pavilon. (13. dubna 2025)
Účastníci veřejné debaty v přednáškovém sále Muzea východních Čech probírali, zda má Hradec Králové usilovat o pavilon z přehlídky Expo v Ósace. (23. září 2025)
Rodina s certifikátem milióntého návštěvníka.
Hlava státu v roli obdivovatele. Prezident Petr Pavel si s úsměvem fotil 3D sochu inspirovanou fotografií dělníků na traverze z Ratajovy dílny. (19. září 2025)
Český národní pavilon na Expo 2025 v japonské Ósace přivítal přes milion lidí.
37 fotografií

„Město by ho podle mě mohlo dostat, vždyť i v prezentaci jsem četl ´dejme ho salonu republiky´. Přes 200 milionů je pro město naprosto nepřijatelná finanční zátěž, zejména v situaci, kdy je Gočárovo schodiště v dezolátním stavu, školka prázdná a objekt škol nevyužitý,“ zmínil Potůček moderní stavby Josefa Gočára a poznamenal také, že Liberec má za ikonickou stavbu vysílače Ještěd zaplatit Českým radiokomunikacím jen 181 milionů korun.

Komisař vidí tři varianty

Možnost získat pavilon zdarma však vyloučil komisař Ondřej Soška. Podle něj existují tři varianty.

První možností je stěhování do České republiky s přednostním právem pro Hradec Králové. Druhou možností je, že by pavilon mohl zůstat v Japonsku, kde o něj údajně projevili zájem tři uchazeči. Zatřetí připadá v úvahu rozprodej na stavební díly, který by měl vynést kolem 40 milionů korun.

Podle primátorky je koupě pavilonu obrovskou příležitostí získat prostory a sídlo, které by reprezentovalo nejen město a kraj, ale i celou republiku, Mohlo by se totiž stát místem i pro pořádání zahraničních návštěv.

Magnet, či finanční past? V Hradci se přou, zda se vyplatí pořídit si pavilon z Expa

„Jsem však kritická k tomu, když se Hradec z nějakého konzervativního přesvědčení nazývá salonem republiky. Protože tady už se několik dekád od zmíněného salonu republiky odchylujeme a nerealizujeme žádné velké vize a projekty. Hradec zaostává a tento příběh je příležitostí z toho vybřednout,“ zdůraznila primátorka Pavlína Springerová (HDK).

Uvědomuje si, že rozhodnutí o transakci spěchá: „Pro mě je důležité vědět, zda je nutné v úterý 30. září nějaký materiál projednávat, nebo zda je možné využít ještě několika dalších týdnů k jednání o možné dotační podpoře nebo soukromé podpoře z privátních financí a nechat to na 4. listopadu.“

Deset tisíc japonských turistů ročně

Zastánci přesunu pavilonu z Ósaky se domnívají, že stavba by mohla do Hradce přilákat až kolem deseti tisíc japonských turistů ročně. „Je to manifest českého talentu a kreativity. Je to příležitost přivézt architektonický skvost,“ upozornil Ondřej Soška.

„To je taková dětská snová představa, která ve světě nefunguje,“ odvětil na představy o zástupech turistů Jakub Potůček.

24. července 2025

Ředitel hradecké Galerie moderního umění František Zachoval dokonce v otevřeném dopise zastupitelům vyzval město k ukončení jednání s ministerstvem zahraničí a Českými centry. V diskusi zmínil, že budova je specificky navržená jen pro dvacetiminutové návštěvníky a není vhodná ani pro pořádání výstav či kulturních akcí.

„Budova s touto specifickou funkcí je pro potřeby kulturní produkce bezesporu nevhodná. Jaké jsou výsledky komunikace s kulturními aktéry a jejími zástupci? Žádné. Vaší prioritou je tedy získat trofej a teprve potom řešit obsah? Maloměšťácké,“ shrnul v dopisu.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Výzkum v Baťově nemocnici posiluje, kraj jí posílá dva miliony korun

Nanomateriály, které pomohou při hojení ran, postup, který přispívá k rychlejšímu uzdravení pacienta po chirurgické operaci nebo třeba online kurz pro práci s umělou inteligencí. I takovými tématy se...

24. září 2025  16:02,  aktualizováno  16:02

Pardubické mlýny čeká rozšíření. Plánují pět nových budov pro bydlení i služby

V proluce areálu Automatických mlýnů v Pardubicích plánuje Nadace Automatické mlýny postavit pět budov. Pro svůj projekt v současnosti hledá partnery. Objekty nabídnou bydlení, parkování i služby.

24. září 2025  16:02

Muž pod vlivem drog v Děčíně údajně ohrožoval několik lidí nožem,hrozí mu vězení

Policisté obvinili 30letého muže, který podle nich v Děčíně ohrožoval pod vlivem drog několik lidí nožem. Nejprve se zaměřil na 19letého mladíka, poté...

24. září 2025  14:27,  aktualizováno  14:27

Kardiologové v Brně šetrným zákrokem ročně pomohou více než 100 lidem

Speciální metodou implantace srdeční chlopně zvanou TAVI vrátí lékaři Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) do plnohodnotného života přes 100 lidí se...

24. září 2025  14:02,  aktualizováno  14:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Česko vs. Írán se blíží. Víme, kde sledovat čtvrtfinále MS ve volejbale a kdo je favorit

Česko žije volejbalem! Reprezentace na mistrovství světa na Filipínách zvládla těžkou základní skupinu i osmifinále. O další úspěch se pokusí ve čtvrtek dopoledne proti Íránu. V kolik startuje...

24. září 2025  15:46

Co takhle domeček na pláži? V zahraničí koupíte vilu nebo byt levněji než v Česku garáž

Dvoupatrová garáž na okraji sídliště v pražských Kunraticích. Jedno stání je tu momentálně v nabídce – za 1,6 milionu korun. Před dvaceti lety stálo necelých tři sta tisíc...

24. září 2025  15:42


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38


EXTERNÍ E-MAIL
Posílám pár snímků z okolí náměstí Jiřího z Poděbrad, které je nečekaně plné barev.
Přeji pěkný den
David Tichý

vydáno 24. září 2025  15:38

Vyšehradsky tunel

Víkendová sanace Vyšehradské skály

vydáno 24. září 2025  15:38

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Vyšehradsky tunel

Víkendová sanace Vyšehradské skály

vydáno 24. září 2025  15:38

Bagrista si myslel, že vykopal leteckou pumu. Pyrotechnik však jen mávl rukou

Velké policejní manévry způsobil ve středu po poledni podezřelý předmět, na který narazili dělníci během výkopových prací na Husově náměstí v Plzni. Tvarem připomínal leteckou pumu z druhé světové...

24. září 2025  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.