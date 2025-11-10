Boj o pavilon Expa Hradec vzdal. Pardubice ho chtějí, veřejnou debatu zatím brzdí

Přetrvávající rivalita mezi Hradcem Králové a Pardubicemi možná dostane další náboj. Obě města sondovala možnost získat ze světové výstavy Expo 2025 v Japonsku unikátní český pavilon, ovšem výrazně navrch mají nyní právě Pardubice. Hradec boj o nákup dřevostavby vzdal. Vedení Pardubic je opatrné. Chce ohlídat, aby veřejná debata záměr nepohřbila jako u sousedů.
Zdálo se, že Hradec má náskok díky hlavnímu inženýrovi velmi odvážného projektu Robertu Prixovi. Jenže když návrh před několika dny doputoval do rady města, koalice se neshodla a primátorka Pavlína Springerová (HDK) musela spolknout velmi hořkou pilulku zvlášť od občanských demokratů.

Z boje však neutekly Pardubice. Podle informací iDNES.cz je českých uchazečů o přestěhování spirálovité stavby z českého smrkového dřeva a skla více, ale údajně mezi nimi jasně vyčnívají Pardubice.

Plán Hradce kvůli ztroskotání už na radě města minulý týden nedoputoval ani před zastupitele, kde by mu s jistotou naložily i opoziční strany. Primátorka, jež si projekt vzala za svůj, měla dvě podmínky pro pokračování: nákup by Hradec přišel maximálně na 180 milionů korun a minimálně 85 procent by uhradily dotační peníze. Kvůli koaličním neshodám však pro Hradec vše končí.

Český pavilon Expo 2025
Na světové výstavě Expo 2025 v japonské Ósace dnes ministr zahraničí Jan Lipavský a generální komisař pro Expo Ondřej Soška otevřeli český národní pavilon. (13. dubna 2025)
Český maskot René pózuje s oficiálním maskotem Expo 2025 Myaku–Myaku (23. září 2025)
3D tiskárny v českém pavilonu patří mezi nejnavštěvovanější atrakce výstavy Expo 2025 v Ósace. (9. října 2025)
48 fotografií

„Mrzí mě to a zároveň jsem kolegy upozornila, že ty dotační peníze, které necháme ležet na ulici, určitě zvedne někdo jiný. A dost možná poté budou i pozváni, aby stříhali slavnostní pásku u pavilonu třeba v Pardubicích,“ řekla Pavlína Springerová.

O zájmu z Pardubic se začalo mluvit již v září, ale Hradec měl díky svému rodákovi Prixovi přednostní právo.

Magnet, či finanční past? V Hradci se přou, zda se vyplatí pořídit si pavilon z Expa

Město dokonce uspořádalo veřejnou debatu v muzeu, nápad rozjitřil obrovské emoce mezi experty, zastupiteli i hradeckou veřejností, stěhování podpořil i generální komisař české účasti na Expo Ondřej Soška či autor návrhu – studio Apropos Architects.

Pardubice podepíšou mlčenlivost

„Teď je ale řada na Pardubicích a zájem je prý velmi žhavý. Někteří lidé to berou jako otázku soutěživosti s Hradcem,“ řekl pod podmínkou anonymity odborník, který je s případem velmi dobře obeznámený.

Pardubický primátor Jan Nadrchal (ANO) nechce opakovat hradecké chyby, když se zastupitelé s podrobnostmi seznamovali díky médiím.

„Vzhledem k tomu, jakým způsobem se to vyvíjelo v Hradci Králové, kde se vše medializovalo ještě dříve, než začala jednání, my budeme opatrnější,“ sdělil pardubický primátor.

„Kulturní institut Česká centra po nás chce, abychom podepsali dohodu o mlčenlivosti, takže mohu říct jen to, že jsme opravdu projevili předběžný zájem, možná by to pro nás mohlo být zajímavé, ale teprve nyní budeme jednat a ujasňovat si, zda ano, nebo ne, za jakých podmínek a tak dále. Respektuji dohodu s Českými centry, že to nebudeme více komentovat,“ shrnul primátor Nadrchal.

Město už si ve spolupráci s Českými centry vyjasňuje náklady, architekti se zabývají, kde by pavilon mohl stát, a Pardubičtí přemýšlí také o jeho náplni.

„Hradec si to prohrál sám“

Světová výstava Expo 2025 již v Ósace skončila. Zatímco některé stavby zůstanou známé už jen z fotografií, česká dřevostavba z CLT panelů a skleněné fasády půjde jednoduše rozmontovat, naložit do lodních kontejnerů a popluje zpět do Evropy.

Expo 2025 je u konce. Výstavu provázela rekordní návštěvnost i nálety hmyzu

Přestože zájem mají některé japonské firmy a objevili se i další zahraniční uchazeči, spirála má údajně s jistotou namířeno do Česka. Všechny zdroje redakce potvrdily, že nejblíž jsou Pardubice.

„Pro mě je ale důležité to, že se s největší pravděpodobností dostane zpátky do Česka. To je opravdu dobrý pocit. Mrzí mne však, že to určitě nebude do Hradce, a hlavně mě pak mrzí postoj některých lidí, kteří se k tomu otočili zády nebo se k tomu vyjadřují bez větších znalostí. Je to škoda, protože zájemců je více, než se čekalo. Hradec si to prohrál sám, dostal výjimečnou šanci, a promarnil ji,“ upozornil stavební inženýr Robert Prix, který je kromě pavilonu podepsaný i pod hradeckou multifunkční arénou.

Kvůli pavilonu se v Hradci Králové sešla mimořádná rada města, ale pro pokračování projektu bylo jen pět hlasů z 11 možných.

V důvodové zprávě pro radu stálo, že pavilon měl sloužit k rozvoji cestovního ruchu, vzdělávání a kultury. I když se mluvilo o umístění na Kopci Svatého Jana na Novém Hradci nebo Šimkových sadech, nakonec se architekti shodli, že stavbě by to nejvíc slušelo v kampusu Univerzity Hradec Králové, kde by mohla plnit funkci studentského klubu a welcome centra.

Drahý experiment, znělo z koaliční ODS

Primátorka chtěla získat mandát k jednání o dotační podpoře. Radní, kteří stěhování pavilonu do Hradce nepodpořili, hovořili hlavně o příliš vysoké finanční náročnosti.

Regionální manažer koaliční ODS Patrik Šiml získání pavilonu označil za drahý experiment a doplnil, že město by mělo spíš investovat do obnovy svých budov, které zoufale potřebují investice – například do budovy Adalbertina či kongresového centra Aldis.

13. října 2025

„Chyběla nejen politická odvaha, ale i ochota k nějaké vizi. A když není odvaha, nemůže být řeč ani o realizaci nějakých vizí. Bez odvážných projektů můžeme být jen údržbáři, ale určitě ne vizionáři,“ zdůraznila Pavlína Springerová, podle které by nákup pavilonu za předpokladu zisku 85procentní dotace vyšel výhodně.

„Město by v tom případě zaplatilo maximálně 27 milionů korun, které by byly rozdělené do dvou až tří let. To by rozhodně městský rozpočet unesl. O peníze z ITI (Integrované územní investice Hradecko-pardubické aglomerace, pozn. red. ) jsem byla ochotná se poprat. Ale bohužel kolegové byli proti.“

