Kde nejlépe pozorovat Perseidy v Královéhradeckém kraji

Autor:
  16:42aktualizováno  16:42
V noci na zítřek vyvrcholí na obloze meteorický roj Perseid. Byť tentokrát mohou být „padající hvězdy“ hůře pozorovatelné kvůli měsíčnímu svitu, v Královéhradeckém kraji se zájemci mohou vypravit na pozorování do hvězdáren v Hradci Králové a v Úpici. Za mimořádnou podívanou lze vyrazit i do odlehlých partií Krkonoš nebo Orlických hor.

Fotografie Perseid (srpen 2016) | foto: Petr Horálek, Fyzikální ústav v Opavě

1 Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

Hradecká hvězdárna pořádá v úterý od 21:30 pozorování oblohy dalekohledy, a to za jasné oblohy. Pořad trvá hodinu, koná se na terase a v kopuli. Vstupenky za 30 až 50 korun se prodávají 15 minut před začátkem v pokladně hvězdárny, ta sídlí na adrese Zámeček 456/30.

„Perseidy, jeden z nejvýraznějších meteorických rojů roku, budou mít letos maximum v noci z 12. na 13. srpna. Nejlépe budou viditelné mezi půlnocí a 5. hodinou ranní, i když letošní pozorování bude komplikovat Měsíc, který bude krátce po úplňku. Pro pozorování Perseid není nutné žádné speciální vybavení. Stačí tmavé místo s výhledem na oblohu a vaše bystré oči. Pozorování je ideální mimo rušivá světla měst. Pokud ale chcete čekání na meteory zpříjemnit i pozorováním jiných objektů, budeme se na vás těšit na naší hvězdárně,“ zvou pořadatelé.

2 Hvězdárna v Úpici

Večer s Měsícem, Saturnem a Perseidami chystá na úterý od 22:00 do 24:00 hvězdárna v Úpici na Trutnovsku.

„Během večera bude možné pozorovat Měsíc poblíž planety Saturn a možná oblohu zkrášlí i prolétající meteor roje Perseid,“ uvádí zdejší ředitel Marcel Bělík. Hvězdárna zaměřená na Slunce sídlí na kopci nad šestitisícovým městem v ulici U Lipek 160, parkovat se dá u ní nebo lze dojít pěšky z centra.

3 Luční bouda v Krkonoších

Odlehlým místem pro pozorování noční oblohy je hřeben Krkonoš nad Luční boudou, která je v nadmořské výšce 1 410 metrů.

„Je to osvědčené místo pro fotografování, podobně také Vrbatova bouda na Zlatém návrší. Na tato místa se dá ale dostat pouze pěšky, autem ne,“ říká fotograf MF DNES Martin Veselý.

Na Zlaté návrší je možné vyjít z Horních Míseček, na Luční boudu se dá dostat nejblíž z Pece pod Sněžkou. Lanovka na Sněžku jezdí do 19:00.

4 Černá hora v Krkonoších

Za temnou oblohou je možné si vyšlápnout i na Černou horu. Parkovat se dá v Janských Lázních, kabinková lanovka nahoru jede do 18:00. Pozdější sestup je pak už pouze pěšky.

5 Orlické Záhoří v Orlických horách

Dobrou volbou pro pozorování může být i návštěva Orlického Záhoří, položeného mezi hřebenem Orlických a polských Bystřických hor. „V tomto regionu je opravdu nízké světelné znečištění,“ říká fotograf.

6 Rozhledna Velká Deštná

Další možností je i návštěva Velké Deštné, nejvyššího vrcholu Orlických hor s rozhlednou. Vrchol se nachází v nadmořské výšce 1 115 metrů, rozhledna je otevřená celoročně 24 hodin. Výhled z vrchu je otočený k Dobrušce a Hradci, úplně temno tam tedy nebude.

7 Jiráskova chata na Dobrošově

Kopec Dobrošov v nadmořské výšce 624 metrů, jímž končí Orlické hory nad Náchodem, může být dalším tipem pro noční pozorování. Autem se dá dojet na parkoviště k prvorepublikové pevnosti provozované Muzeem Náchodska nebo k Jiráskově chatě, kterou spravuje Klub českých turistů. Restaurace s rozhlednou má otevřeno do 18:00. Dopravní komplikací jsou semafory v Jizbici.

8 Raisova chata na Zvičině

U Dvora Králové nad Labem je možné vystoupat na vrchol Zvičiny s nadmořskou výškou 672 metrů. Dá se sem i vyjet autem, parkoviště je u Raisovy chaty v majetku Klubu českých turistů. Restaurace s malou rozhlednou má však zrovna v úterý zavřeno.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvorecký most zrychlí spojení, ale může znamenat konec linky 190 na Smíchov

Cestující z Beránku na Smíchov budou mít v budoucnu na své trase i kvůli úspoře nákladů o přestup víc. Lidem z Modřan a okolí změna vadí tak moc, že se jí snaží zabránit peticí. Svižným tempem se...

Nečekejte na perónu zbytečně. Část linky metra C o víkendu nepojede. Jak se dostat do centra?

Cestující pražského metra čeká o víkendu výrazné omezení. Kvůli opravě trati bude od sobotního rána 9. srpna do nedělní půlnoci 10. srpna 2025 přerušen provoz metra na lince C v úseku Chodov –...

Dinosaurus či nanočástice. Podívejte se, jak budou vypadat stanice metra D

Stanice linky D, kterou se cestující pražského metra svezou nejdříve v roce 2032, umělecky dotvoří různí výtvarníci. Respektive vítězové výtvarné soutěže, které vybrala porota složená ze zástupců...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Metro B čeká dvakrát stopka. Víkendové výluky změní dopravu ve velké části Prahy

Tramvaje, vlaky i mimořádné linky nahradí už o tomto víkendu metro B mezi Florencí a Vysočanskou. Rekonstrukce Českomoravské zastaví soupravy na dva víkendy a změní dopravu v širokém okolí. Cestující...

Náměstíčko Karla Gotta. Vydejte se na toulky Prahou, kde v metropoli bydlel slavný český zpěvák

Vdova po Karlu Gottovi požádala úřady Prahy 5, aby se prostranství nedaleko vily, kde zpěvák žil, přejmenovalo po něm. Která místa ve městě jsou spojená s jeho jménem?

Za Perseidami vyrazte do Jeseníků, k vojenským prostorům či vedle hvězdárny

V noci na středu vyvrcholí na obloze meteorický roj Perseid. Sledování „padajících hvězd“ letos komplikuje svit Měsíce, který je krátce po úplňku, přesto si lze tuto dechberoucí podívanou vychutnat,...

12. srpna 2025  18:32,  aktualizováno  18:32

Vlků se nebojíme, jsou tu doma, shodují se návštěvníci Srní. Zavřený výběh je mrzí

O vlčí výběh Národního parku Šumava, který je u návštěvnického centra kousek za Srním na Klatovsku, je enormní zájem. Ročně ho navštíví kolem 100 tisíc lidí. Od pátku je ale zavřené a správci parku...

12. srpna 2025  18:22,  aktualizováno  18:22

V Česku přibývá dětí s postižením, které se místo ve škole učí doma

V České republice přibývá dětí s postižením, které se místo vzdělávání v prostředí škol učí doma, upozorňuje poradní orgán ombudsmana pro oblast práv lidí s...

12. srpna 2025  16:38,  aktualizováno  16:38

Karel Hartig své vlastenectví propsal do názvů budov i čísel popisných Žižkova

Bez něj by se Žižkov možná jmenoval Rudolfov a neměl by tak krásnou radnici, školu ani někdejší Občanskou záložnu. První starosta této pražské městské části Karel Hartig byl vlastencem až do morku...

12. srpna 2025  18:02,  aktualizováno  18:02

Zmodernizovaná Štvanice nabídne pláž či repliku zimáku. Architekti představili návrh

Proměněné břehy, korunované novým ostrůvkem, zdravá zeleň, upravené komunikace, zkrocené parkování, replika stadionu i zvýšená protipovodňová ochrana. Takhle by mohl v budoucnu vypadat vltavský...

12. srpna 2025  18:02

Dvanáct fotografů, inspirující řeka. Snímky ukáže festival v Novém Městě

Celý měsíc od půli srpna do půli září bude patřit festivalu „Nové fotografie nad Metují“. Zahrne dvě výstavy současných tvůrců v Novém Městě nad Metují na Náchodsku, návštěvníky naláká i do přírody....

12. srpna 2025  17:50

Žena šla o holích v kolejišti, projíždějící vlak ji odmrštil a vážně zranil

Na trati mezi Ledečkem a Sázavou v úterý dopoledne srazil vlak starší ženu, která šla v kolejišti, utrpěla těžké zranění. Záchranáři ji do nemocnice transportovali letecky. Provoz ve zmíněném úseku...

12. srpna 2025  14:22,  aktualizováno  17:41

Farma U veselýho psa na Pardubicku plánuje zřídit nový azyl pro staré psy

Farma U veselýho psa v Dražkově u Sezemic na Pardubicku, která se stará o desítky psů i další zvířata, plánuje rozšíření. Postaví mimo bytovou zástavbu azyl...

12. srpna 2025  15:58,  aktualizováno  15:58

Královéhradecký kraj rozdělí mezi venkovské prodejny téměř tři miliony korun

Královéhradecký kraj pokračuje v podpoře malých venkovských prodejen. Mezi 42 provozovatelů obchodů v obcích či jejich místních částech do tisíce obyvatel s...

12. srpna 2025  15:50,  aktualizováno  15:50

Obyvatelé Trojanovic nesouhlasí s rozsáhlou přestavbou hotelu v CHKO Beskydy

Plánovaná přestavba hotelu Banka na území CHKO Beskydy v Trojanovicích na Novojičínsku naráží na odpor ze strany některých místních obyvatel. Petici proti...

12. srpna 2025  15:20,  aktualizováno  15:20

Strážníci zachraňují mláďata čápů, která nezvládla první let. Jedno vrazilo do kostela

V posledních týdnech zlínští strážníci opakovaně vyjíždějí k mladým čápům, kteří při pokusu naučit se lítat někde uvázli nebo se zranili. Na polích severně od Zlína se v těchto dnech šikují ostatní...

12. srpna 2025  16:52,  aktualizováno  16:52

Archeolog: Hradiště u Češova na Jičínsku není pravěké, ale z raného středověku

Současný archeologický výzkum na hradišti Valy u Češova vyvrátil některé hypotézy. Mohutné opevnění není pravěké, ale z období raného středověku. Není také...

12. srpna 2025  15:15,  aktualizováno  15:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.