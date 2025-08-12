1 Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
Hradecká hvězdárna pořádá v úterý od 21:30 pozorování oblohy dalekohledy, a to za jasné oblohy. Pořad trvá hodinu, koná se na terase a v kopuli. Vstupenky za 30 až 50 korun se prodávají 15 minut před začátkem v pokladně hvězdárny, ta sídlí na adrese Zámeček 456/30.
„Perseidy, jeden z nejvýraznějších meteorických rojů roku, budou mít letos maximum v noci z 12. na 13. srpna. Nejlépe budou viditelné mezi půlnocí a 5. hodinou ranní, i když letošní pozorování bude komplikovat Měsíc, který bude krátce po úplňku. Pro pozorování Perseid není nutné žádné speciální vybavení. Stačí tmavé místo s výhledem na oblohu a vaše bystré oči. Pozorování je ideální mimo rušivá světla měst. Pokud ale chcete čekání na meteory zpříjemnit i pozorováním jiných objektů, budeme se na vás těšit na naší hvězdárně,“ zvou pořadatelé.
2 Hvězdárna v Úpici
Večer s Měsícem, Saturnem a Perseidami chystá na úterý od 22:00 do 24:00 hvězdárna v Úpici na Trutnovsku.
„Během večera bude možné pozorovat Měsíc poblíž planety Saturn a možná oblohu zkrášlí i prolétající meteor roje Perseid,“ uvádí zdejší ředitel Marcel Bělík. Hvězdárna zaměřená na Slunce sídlí na kopci nad šestitisícovým městem v ulici U Lipek 160, parkovat se dá u ní nebo lze dojít pěšky z centra.
3 Luční bouda v Krkonoších
Odlehlým místem pro pozorování noční oblohy je hřeben Krkonoš nad Luční boudou, která je v nadmořské výšce 1 410 metrů.
„Je to osvědčené místo pro fotografování, podobně také Vrbatova bouda na Zlatém návrší. Na tato místa se dá ale dostat pouze pěšky, autem ne,“ říká fotograf MF DNES Martin Veselý.
Na Zlaté návrší je možné vyjít z Horních Míseček, na Luční boudu se dá dostat nejblíž z Pece pod Sněžkou. Lanovka na Sněžku jezdí do 19:00.
4 Černá hora v Krkonoších
Za temnou oblohou je možné si vyšlápnout i na Černou horu. Parkovat se dá v Janských Lázních, kabinková lanovka nahoru jede do 18:00. Pozdější sestup je pak už pouze pěšky.
5 Orlické Záhoří v Orlických horách
Dobrou volbou pro pozorování může být i návštěva Orlického Záhoří, položeného mezi hřebenem Orlických a polských Bystřických hor. „V tomto regionu je opravdu nízké světelné znečištění,“ říká fotograf.
6 Rozhledna Velká Deštná
Další možností je i návštěva Velké Deštné, nejvyššího vrcholu Orlických hor s rozhlednou. Vrchol se nachází v nadmořské výšce 1 115 metrů, rozhledna je otevřená celoročně 24 hodin. Výhled z vrchu je otočený k Dobrušce a Hradci, úplně temno tam tedy nebude.
7 Jiráskova chata na Dobrošově
Kopec Dobrošov v nadmořské výšce 624 metrů, jímž končí Orlické hory nad Náchodem, může být dalším tipem pro noční pozorování. Autem se dá dojet na parkoviště k prvorepublikové pevnosti provozované Muzeem Náchodska nebo k Jiráskově chatě, kterou spravuje Klub českých turistů. Restaurace s rozhlednou má otevřeno do 18:00. Dopravní komplikací jsou semafory v Jizbici.
8 Raisova chata na Zvičině
U Dvora Králové nad Labem je možné vystoupat na vrchol Zvičiny s nadmořskou výškou 672 metrů. Dá se sem i vyjet autem, parkoviště je u Raisovy chaty v majetku Klubu českých turistů. Restaurace s malou rozhlednou má však zrovna v úterý zavřeno.