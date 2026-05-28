VIDEO: Neboj, hodná holka. Hasič slanil k feně, po pádu z okna uvázla na markýze

Autor:
  14:52aktualizováno  14:52
Sledovat Metro na Googlu
Obrovské štěstí měla fena, která vypadla v Hradci Králové z okna bytu v pátém patře. Zachytila ji totiž markýza o patro níž. Zvíře leželo na jejím okraji. Hasiči se strážníky jej zajistili odchytovou tyčí a rychle vyzvedli do bezpečí.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Na operační středisko strážníků se ve středu po poledni obrátila žena s telefonátem, že pes leží na markýze nad nezajištěným balkonem a hrozí, že spadne. Ve vnitrobloku bytových domů v centru města se pak odehrál neobvyklý zásah.

Strážníci z odchytové služby požádali o pomoc hasiče. Na místě už byla i policejní hlídka.

K psovi se dostávali z okna bytu, odkud vypadl. Strážník manipuloval s odchytovou tyčí, v okně pomáhal jeden z hasičů. Jak je vidět na zveřejněném videu, v klíčový okamžik majitelku instruovali, ať se snaží na fenu mluvit.

„Kiru, Kiruško, nazdar, pojď sem,“ volala žena dolů, aby zvíře uklidnila. Krátce nato se strážníkovi povedlo chytit jej do smyčky. Jiný hasič shora slanil až na markýzu a psa zabalil do deky, aby se mu nevysmekl. Pak už ho rychle předával pomocníkům v bytě.

„Žena uvedla, že měla otevřená okna a pes z jednoho z nich vypadl,“ vysvětlila mluvčí městské policie Eva Kněžourová.

Zasahovali profesionální hasiči z centrální stanice s automobilovým žebříkem i dvěma cisternami.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Last dance fotbalových titánů. Vzhlížela k nim jedna generace, teď jedou na své poslední MS

Cristiano Ronaldo slaví vítězný portugalský gól proti Česku.

Hvězdné války Cristiana Ronalda a Lionela Messiho, liverpoolská éra egyptského faraona Mohameda Salaha i bosenský ostrostřelec Edin Džeko s českou stopou. To jsou příběhy, kterými žila celá jedna...

28. května 2026  15:47

Jihomoravští radní dnes udělili tři tituly Mistr tradiční rukodělné výroby

ilustrační snímek

Jihomoravští radní dnes udělili třem lidem titul Mistr tradiční rukodělné výroby. Ocenění získala Věra Častová za výrobu a vázání obřadních pokrývek hlavy,...

28. května 2026  14:07,  aktualizováno  14:07

Plzeň má recept, jak šetřit s vodou. Technologie sleduje spotřebu a varuje

Město Plzeň nasadila do městských objektů inovativní technologii pro chytré...

Jak zabránit únikům vody a s nimi spojeným vyšším nákladům na provoz? V Plzni se narodil a vyzkoušel recept na řešení. Přišel s ním městem podpořený projekt firmy Nextdrop. Princip je postavený na...

28. května 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Moderní servis vlaků. V Brodě opraví pět souprav najednou, shánějí mechaniky

Havlíčkobrodské depo potvrdilo novou investicí svou pozici jedné z...

České dráhy v Havlíčkově Brodě uvedly do provozu novou opravárenskou halu. Moderní servisní zázemí za více než čtvrt miliardy korun je určeno především pro údržbu regionálních vlaků RegioPanter a...

28. května 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nejvyšší soud potvrdil 18 let vězení za zištnou vraždu na Mladoboleslavsku

ilustrační snímek

Za trýznivou a zištnou vraždu staršího muže na Mladoboleslavsku potvrdil Nejvyšší soud Slavomíru Karchňákovi 18 let vězení. Trest mu vyměřil Krajský soud v...

28. května 2026  13:55,  aktualizováno  13:55

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program čtvrtfinále, výsledky, s kým hrají Češi?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je v plném proudu. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i souboje největších favoritů. Kdy se hraje, kde se turnaj koná a na koho narazí...

28. května 2026  15:24

Čtvrtfinále MS v hokeji 2026: Češi v něm vyzvou nepříjemného severského soupeře

Trofej vítězů na MS v hokeji.

Základní skupiny mistrovství světa v hokeji 2026 jsou u konce a na řadě jsou čtvrtfinálové souboje. Do nich se dostali i čeští hokejisté, kteří ve skupině B obsadili třetí příčku. V důležitém souboji...

28. května 2026  15:21

Česko těsně prohrálo s Kanadou. Národní tým tak čeká stěhování do Curychu

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Česko - Švédsko, 18. května 2026,...

Zápasy v základních skupinách mistrovství světa v hokeji 2026 jsou u konce. Česká reprezentace tuto část šampionátu uzavřela ve Fribourgu, kde k poslednímu zápasu nastoupila proti Kanadě. Slibně...

26. května 2026  22:57,  aktualizováno  28. 5. 15:19

Čeští hokejisté předposlední zápas ve skupině nezvládli. Prohráli s Norskem

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovensko – Česko, 23. května...

Čeští hokejisté se v pondělí ve Fribourgu utkali s rozjetým Norskem, které na turnaji překvapuje skvělými výkony. Zápas bohužel Češi nezvládli a Norsko tak šokovalo na šampionátu dalším skvělým...

25. května 2026  19:02,  aktualizováno  28. 5. 15:18

MS v hokeji 2026: Češi v dramatickém derby přehráli Slováky

Utkání skupiny B mistrovství světa hokejistů, Slovinsko - Česko, 16. května...

Čeští hokejisté nastoupili na mistrovství světa ve Švýcarsku v jednom z klíčových duelů základní skupiny. Ve fribourgské BCF Areně vyzvali dosud neporažené Slovensko a ve hře byly mimořádně důležité...

23. května 2026  19:25,  aktualizováno  28. 5. 15:17

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na dvou linkách v Brně budou jezdit o víkendech retro tramvaje a trolejbusy

ilustrační snímek

Retro tramvaje a trolejbusy začnou od soboty jezdit na dvou linkách brněnské hromadné dopravy. Dopravní podnik města Brna (DPMB) nasadí o víkendech na...

28. května 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Metropolitní plán měl 75 tisíc připomínek, zastupitelé o něm mohou jednat do noci

Aktualizujeme
Pražští zastupitelé projednávají zásadní dokument pro rozvoj hlavního města -...

Pražští zastupitelé ráno začali projednávat zásadní dokument pro rozvoj hlavního města - metropolitní plán. Ten město připravuje od roku roku 2012 a v případě schválení začne platit od září. Zabývali...

28. května 2026  7:32,  aktualizováno  15:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.