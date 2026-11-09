Studenti si stěžovali, že Moravec jako učitel chodil pozdě na hodiny, odcházel předčasně a během výuky telefonoval.
Studenti maturitního ročníku zaslali vedení školy dopis, ve kterém žádali výměnu vyučujícího a Moravcovo odvolání z pozice třídního učitele. Informovaly o tom Hospodářské noviny.
„Během hodin vyučující opakovaně řeší soukromé telefonáty a věnuje se věcem, které s výukou vůbec nesouvisejí. Hodiny pak probíhají pouze pasivním předčítáním textu z prezentací bez jakéhokoli srozumitelného vysvětlení látky,“ citují noviny dopis, který studenti 4. C adresovali řediteli střední školy.
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Petr Moravec na lesnické akademii až do pondělí vyučoval lesní těžbu a těžebně dopravní stroje. Studenti nebyli spokojeni ani s jeho rolí třídního učitele.
Ředitel České lesnické akademie Tomáš Herčík podle Hospodářských novin připustil, že Moravec na škole dál pracuje, kritiku studentů však nekomentoval.
„Nezlobte se, ale tuhle situaci vůbec nechci komentovat. To je všechno, co vám k tomu řeknu,“ odpověděl v pondělí Tomáš Herčík na dotaz iDNES.cz, zda Petr Moravec bude na škole pokračovat. Přímo Moravec následně redakci zaslal oficiální vyjádření školy o ukončení jeho pracovního poměru k pondělnímu dni.
Na ředitele Správy KRNAP se v posledních týdnech valí kritika ze všech stran. Kontroverze vyvolalo založení „stínové“ asociace národních parků bez vědomí ostatních ředitelů.
K odstoupení nebo odvolání Moravce v říjnu vyzval vrchlabský starosta a senátor Jan Sobotka (nestraník za STAN). Jako důvod uvedl špatnou komunikaci s krkonošskými obcemi, personální a organizační změny.
Kritika nabrala na intenzitě minulý týden poté, co ředitel náhle odvolal dva dlouholeté náměstky Luďka Khola a Jakuba Kašpara. Pod internetovou petici požadující Moravcovo odvolání, kterou ministerstvu životního prostředí minulý týden odevzdal vrchlabský zastupitel Jakub Gejdoš, se podepsalo téměř šest tisíc lidí.
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Do stávkové pohotovosti začátkem listopadu vstoupily odbory Správy KRNAP. „Zaměstnanci jsou velmi znepokojeni, netuší, co se děje, proč se to děje, o co vedení správy ve skutečnosti jde,“ uvedl člen odborové organizace Jiří Louda.
Na konci října ve správě parku navíc kvůli nesouhlasu se stylem jejího vedení skončil klíčový dotační manažer Josef Taláb. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) za Petrem Moravcem stojí a jeho odvolání neplánuje.