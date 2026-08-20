Pevnost Josefov má mozaiku rakouského dělostřelce v životní velikosti

Mozaiku ze štípaného skla a kamene zpodobňující rakouského dělostřelce z konce 18. století vytvořili v minulých dnech účastníci setkání mozaikářů v pevnosti Josefov u Jaroměře na Náchodsku. Na obdélníkové mozaice zhruba o dvou metrech čtverečních pracovala od víkendu do dneška desítka lidí. Cílem setkání a tvorby mozaiky bylo přispět k renesanci mozaikářství jako uměleckého řemesla. ČTK to dnes řekl organizátor setkání Petr Hampl z královéhradeckého Ateliéru mozaiky.
"Mrzí nás, že v posledních desetiletích mnoho mozaik zaniklo nebo stále chátrá. Proto šíříme povědomí o této technice a vyprávíme příběhy, které probouzejí zájem a vedou k většímu respektu," uvedl Hampl.
Umělci a výtvarníci chtějí podle něj ukázat, že mozaika má v Česku dlouhou tradici a že nejde o umělecké řemeslo spjaté se socialismem, kdy vzniklo mnoho různých mozaik na úrovni politického plakátu. "Dílna uměleckých řemesel, která mozaiky produkovala, začátkem 90. let zanikla a od té doby u nás žádné velké mozaiky nevznikaly. Chceme lidem ukázat, že je to krásná technika," uvedl Hampl.
Mozaiku vojáka v životní velikosti umělci vytvořili na cementrotřískové desce. Jednotlivé dílky mozaiky o průměru přibližně od půl centimetru do dvou centimetrů ručně štípali z kamene a mozaikového skla přímo na místě. Dílky vkládali do cementového lepidla těsně k sobě bez následného spárování. Většina mozaiky je z kamene, zejména z travertinu, sklo výtvarníci použili na barevné akcenty obrazu. "Sklo je ze starých zásob, protože mozaikové sklo se již v Česku nevyrábí," uvedl Hampl.
Mozaika dělostřelce v Josefově zůstane. Hampl předpokládá její instalaci v Bastionu IV, kde sídlí Umělecká kolonie Bastion IV poskytující zázemí pro 25 umělců. Výsledkem letošního setkání mozaikářů bude i otevření dílny pro veřejnost. Hampl věří, že letošní premiérové setkání mozaikářů v Josefově nebude posledním.