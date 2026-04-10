Piráti a STAN mají koalici pro volby v H. Králové, pětkou exministr Dvořák

Piráti a hnutí STAN budou v říjnových komunálních volbách v Hradci Králové kandidovat společně, koaliční smlouvu uzavřeli na konci března. Lídrem kandidátky bude produkční pěveckého sboru Boni pueri a bývalý hradecký zastupitel Kamil Kubica. Na pátém místě bude bývalý ministr pro evropské záležitosti a bývalý hradecký primátor Martin Dvořák (STAN), který v hradeckém obvodu letos kandiduje i na senátora. ČTK to dnes řekl radní města a krajský předseda Pirátů Aleš Dohnal.
Cílem koalice Pirátů a Starostů je podle Dohnala získat přes 20 procent hlasů. Piráti ve volbách v roce 2022 získali za devět procent hlasů čtyři mandáty v zastupitelstvu a stali se součástí vládnoucí koalice. Hnutí STAN před čtyřmi lety dostalo 3,3 procenta hlasů a žádný mandát nezískalo. Koalice by podle Dohnala měla zabránit propadnutí hlasů a konsolidovat podobně smýšlející proudy do jednoho bloku.
Na druhém místě koaliční kandidátky bude informatik Dominik Žilka (STAN). Třetí bude logistik Luboš Hoker, který před čtyřmi lety v Hradci Králové vedl samostatnou kandidátku hnutí STAN. Na čtvrtém místě bude za Piráty přírodovědkyně Veronika Skoupilová, pátý bude Dvořák a šestý Dohnal.
Programovou prioritou koalice bude podle Dohnala bydlení, především projekt výstavby družstevního bydlení v takzvané Severní zóně. Koalice se bude chtít zaměřit i na zlepšení fungování městského dopravního podniku a na školství.
O post v čele Hradce Králové opět hodlá usilovat primátorka Pavlína Springerová (Hradecký demokratický klub). Lídrem hnutí ANO bude advokát Lukáš Fiedler. ODS povede do voleb manažer a městský radní Martin Soukup. Hnutí Rozvíjíme Hradec bude spolupracovat s hnutím Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby. Uskupení Změna pro Hradec a Zelení bude kandidovat v koalici s KDU-ČSL.
Hradec Králové řídí koalice čtyř subjektů, a to koalice Hradeckého demokratického klubu (HDK) a TOP 09, ODS, Piráti a uskupení Změna pro Hradec a Zelení. Čtyři strany koalice mají 18 mandátů, většinu v zastupitelstvu opírají o tři přeběhlíky zvolené za Rozvíjíme Hradec a za hnutí ANO.