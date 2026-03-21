Auta dusí už i menší města, pomáhá zavedení automatů i odstavné plochy

Tomáš Hejtmánek
  7:32aktualizováno  7:32
Nárůst osobní dopravy komplikuje život nejen ve velkých městech, s nadmírou aut se potýkají i menší sídla v regionu. Týniště nad Orlicí na Rychnovsku kvůli tomu zpoplatnilo parkování v centru, nedaleký Kostelec zase odsunul část aut na nově vybudovaná stání poblíž náměstí. To způsobilo nevoli místních, kteří sepsali petici za navrácení změn.

V Týništi se od začátku roku platí za stání na Mírovém náměstí, na nedaleké parkovací ploše za obchodním domem i na Tyršově náměstí u kulturního střediska. Radnice se tak snaží regulovat množství aut, která centrum doslova zahltila.

„V exponovaných časech, třeba ve dvě odpoledne, když lidé potřebují na poštu nebo na polikliniku, nebylo na náměstí kde zaparkovat. Na uvolnění místa se čekalo třeba 15 minut,“ vysvětluje starosta Týniště nad Orlicí Michal Procházka (za TOP09).

Změna vyvolala u místních vášnivé diskuse. Podle radnice však opatření rychle ukázalo, že řada řidičů využívala náměstí spíš jako odstavné parkoviště. Poplatek je zatím symbolický, platí se 5 korun za hodinu.

Uprostřed náměstí v Kostelci nad Orlicí vznikla po redukci míst velká volná plocha.
Krátkodobá stání jsou nově na příjezdech na náměstí v Kostelci nad Orlicí.
Kostelec nad Orlicí vybudoval nové parkoviště za budovou pošty.
„Nemyslím, že taková částka někoho odradí, aby na náměstí parkoval. Náměstí není odstavná plocha. V tuto chvíli je tam polovina míst prázdných,“ upozorňuje starosta.

Město s předstihem zřídilo odstavné parkoviště pod kostelem, kde býval autoklub. K náměstí je to jen pár desítek metrů. Část aut se však přesunula i k základní škole nebo do lokality Na Bělidle.

Problémy byly i před hasičskou zbrojnicí nebo v Lipské ulici. Podle starosty město zváží, zda tam neupraví značení.

Podobné problémy řešily i nedaleké Třebechovice pod Orebem. Stání na náměstí zpoplatnily už v roce 2009, i tam bylo zřízeno poblíž náměstí odstavné parkoviště, které slouží dodnes.

V Opočně na Kupkově náměstí platí časové omezení – auta tu mohou stát jen dvě hodiny. V Dobrušce zaplatí řidiči 5 korun za každou půlhodinu stání na náměstí F. L. Věka.

V Kostelci vznikla petice

Změny v parkování rozdělují i obyvatele Kostelce nad Orlicí. Radnice tam v prosinci výrazně omezila počet parkovacích stání na Palackého náměstí. V jeho středu škrtla 33 parkovacích stání a přidala jen dvě místa pro držitele průkazu ZTP. Plánuje totiž náměstí více otevřít pro kulturu a chodce.

To se nelíbí části obyvatel, a tak proti úpravám sepsali petici. Dosud sesbírali necelých tisíc podpisů.

„Požadujeme, aby město vrátilo parkovací místa zpět. Na náměstí je jich už tak nedostatek,“ řekl iniciátor petice a majitel řeznictví na náměstí Miloš Andrys.

Město se hájí, že současně vytvořilo náhradní parkovací místa v okolí. Jen kousek od náměstí vzniklo za poštou 20 bezplatných stání, 13 míst bez poplatku je nově v ulici I. J. Pešiny a dalších 12 s omezením stáním na 15 minut u základní umělecké školy a u bankomatu v ulicích Tyršově a I. J. Pešiny.

„Cílem je upravit provoz na náměstí tak, aby ve středu zůstala co největší plocha pro pohyb chodců, pro umístění mobiliáře a případně jiné využití,“ vysvětlilo na webu vedení radnice. Kostelec také upravuje systém parkovacích karet, aby se tlak na místa snížil.

„Konečně náměstí nevypadá jako parkoviště před Kauflandem, když prodává Braník v akci. Volný plac v jeho středu si své uplatnění určitě najde,“ míní Tomáš Hlaváček.

Petici odevzdají koncem března

Podle petentů omezení už nyní zasáhlo především místní podnikatele, ale i lidi bydlící v okolí. Obchodníci tvrdí, že jim koncem roku až o třetinu klesly. tržby. Kvůli tomu, že část aut se přesunula na stání podél silnice I/11, mají problémy s parkováním obyvatelé tamních bytových domů.

„Když tu lidé nezaparkují, pojedou si nakoupit raději do Penny, než aby nosili tašky na parkoviště za poštou,“ odhadoval Miloš Andrys v lednu. Vývoj mu spíš dává za pravdu.

„Tržby jsou v posledních měsících nic moc. Zákazníci se už naučili jezdit jinam,“ tvrdí majitel řeznictví, jenž se chystá odevzdat petici na konci března na radnici.

S peticí souhlasila také Zita Učíková: „Kostelečtí radní se rozhodli zlikvidovat zbytek drobných podnikatelů ve svém městě. Stalo se mi, že jsem se dvěma malými dětmi nezaparkovala, nejbližší místo bylo u Coopu. Akorát tím podporují řetězce, protože u nich zaparkovat lze.“

Od půli března Kostelec nabízí obyvatelům s trvalým pobytem krátkodobé karty k parkování. Roční platba vyjde na 500 korun, v placených zónách pak mohou s autem zůstat až hodinu. Vyplatí se to těm, kdo do centra potřebují nejméně padesátkrát za rok. Ostatní platí po desetikorunách.

Aby se řidiči nezdráhali zajet na náměstí na nákup, na webu je možné sledovat momentální obsazenost Palackého náměstí.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

