Jeden bazén v Hradci nestačí, druhý by se mohl vejít místo šaten

V posledních letech se totiž stává pravidlem, že hradecká krytá padesátka na Eliščině nábřeží spíš než vodou přetéká lidmi. Dopoledne školáci a povinné plavecké kurzy, odpoledne a večer sportovní oddíly, rodiny a rekreační plavci, kteří mají tak málo vytyčených drah, že někteří jsou do sprch pokopaní.

Dlouhodobý problém by mohla alespoň částečně vyřešit architektonická studie. Plavecký bazén z roku 1993 i o pět let mladší sousední akvacentrum nutně potřebují celkovou rekonstrukci a kromě oprav by se hodilo najít i místo na nový bazén.

Město osloví experty, kteří dostanou za úkol zatím jen na papír načrtnout zásadní proměnu akvacentra a plaveckého bazénu. Přestože studie dosud nevznikly, radikálně by se mohl změnit například suterén, kde by podle některých názorů mohl být umístěn menší výukový bazén.

Hradec však upustil od nápadu zakrytí velkého bazénu na koupališti Flošna nafukovací halou. O stavbě úplně nového plaveckého pak město nemůže ani snít. Místo by se podle všeho našlo, ale peníze nikoli.

Místo šaten malý bazén?

Zatím nejlevnější bude architektonická studie, do které je Hradec ochoten vložit asi dva miliony korun. Meze se odborníkům nekladou. Jisté je, že areál nutně potřebuje rekonstrukci. Velké náklady stojí jen provoz i pravidelná údržba. Například letošní opravy přišly na téměř osm milionů.

To je však jen malá kapka v moři, kterou budou hradecké bazény potřebovat. Bazénová vana akvacentra stále prosakuje, protože loňské opravy trvající měsíc a půl příliš nepomohly. Potřeba bude celý areál zateplit, uvažuje se také o společném vstupu do lázní a bazénu i o společných šatnách.

„Kdyby se měly předělávat celé městské lázně, je na zvážení, zda by nebylo vhodné změnit dispozice a provést další úpravy,“ míní Jaroslava Bernhardová, ředitelka Správy nemovitostí Hradce Králové.

Díky společným šatnám by se mohl uvolnit prostor pro menší výukový bazén.

„Menší bazén ve stávajícím objektu je zatím jen nápad. Konkrétní představu ještě neznáme. Víc napoví architektonická soutěž,“ upozornil Adam Záruba (Změna), náměstek primátorky pro oblast urbanismu a architektury.

Půl miliardy město nedá

Výukový bazén však nejspíš bude maximem, co si město může dovolit. Programové prohlášení koalice pamatuje na „rozvoj dalších lokalit pro koupání“, ale výstavba zcela nového bazénu by dosáhla nákladů, na které Hradec Králové nemá.

Jenom koupaliště Flošna, které letos oslavilo 15. sezonu, stálo kolem 350 milionů korun. Také zkušenosti z jiných měst svědčí o stamilionových položkách. Například ve Vrchlabí před dvěma lety otevřeli akvapark se čtyřmi 25metrovými dráhami a s cvičným i relaxačním bazénem za 200 milionů korun.

Obávám se, že taková stavba je mimo finanční možnosti města. Adam Záruba náměstek primátorky

Podnikatel Petr Havlík nedávno představil projekt královédvorského centra hloubkového potápění s unikátním 40 metrů hlubokým bazénem a krytým plaveckým bazénem asi za 400 milionů korun.

„Pravda je, že další plavecký bazén by Hradec určitě unesl, protože podle mých informací je ve stávajícím bazénu opravdu velký přetlak. Obávám se však, že taková stavba je mimo finanční možnosti města. Vždyť jen rekonstrukce stávajícího areálu bude zcela extrémní. Rekonstrukce či stavby nových bazénů v jiných městech znamenají vždy investice za stovky milionů. Pokud bychom měli stavět větší bazén, podle mých odhadů bychom se nedostali pod půl miliardy korun,“ počítá Adam Záruba.

Levnější by byl poloviční 25metrový bazén. Plavecké oddíly navrhovaly stavbu na místě dnešní slunné loučky u lázeňského areálu, ale jejich myšlenku už nikdo nerozpracoval.

Nafukovací hala nad Flošnou

Obrovskou poptávku po plaveckých drahách měla vyřešit nafukovací hala nad venkovním bazénem koupaliště Flošna. Město o ní uvažovalo od roku 2017, ještě o rok později tehdejší vedení očekávalo, že začne sloužit do konce roku, ale projekt nejprve nabíral zpoždění a nyní se s ním nepočítá vůbec.

„O zastřešení Flošny nejednáme, akce není zařazena do rozpočtu ani se neprojektuje,“ uvedl Adam Záruba. „S tím projektem se již nepočítá, nejspíš kvůli zvýšení cen energií,“ doplnil vedoucí koupaliště Jan Konvalinka.

Původní projekt počítal s vytápěním z horkovodu, to pak bylo změněno na plynové, které mělo být levnější i provozně výhodnější. Sezonní zastřešení Flošny komplikovaly i šatny, které nejsou připraveny na zimní provoz, vymýšlel se vyhřívaný průchod a co nejmenší komplikace při přechodu na letní sezonu. Nutná by byla stavba nové strojovny se vzduchotechnikou, vyhřívacím mechanismem haly a se skladem haly na léto.

Na zimní Flošnu se měly z přetížené padesátky přesunout hlavně povinné školní kursy. Odhady mluvily o ceně kolem 7,5 milionu korun, přesnou sumu se však město nedozvědělo.