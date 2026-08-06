Po bouřce byly stovky domácností v hradeckém kraji bez proudu, dodávky obnoveny

Po bouřkách ve středu večer a v noci na dnešek byly stovky domácností v Královéhradeckém kraji bez proudu. Energetici do rána poruchy odstranili. Bouřky lámaly stromy, vyplynulo z dnešních informací mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárky Lapáčkové Beránkové a z vyjádření hasičů.
Bez proudu bylo téměř 2000 domácností, nejvíc na Rychnovsku K 8:00 již energetici v Královéhradeckém kraji neevidovali žádnou poruchu na vedení vysokého napětí. "Poruchy byly způsobeny velmi silným větrem, pády větví a stromů do vedení, bouřkovou činností," sdělila Lapáčková Beránková.
Hasiči v kraji výrazný nárůst výjezdů nezaznamenali. "Od středečního večera jsme měli kvůli počasí 13 výjezdů, šlo o odstraňování popadaných stromů a větví z komunikací a elektrického vedení. Při letních bouřkách nic mimořádného," řekl ráno ČTK mluvčí krajských hasičů Zbyněk Voříšek.
V Královéhradeckém kraji má být dnes oblačno až zataženo, místy se vyskytnou přeháňky a bouřky, ojediněle i silné bouřky s kroupami a přívalovými srážkami. Později večer budou od západu srážky ustávat, uvedli na webu meteorologové. Nejvyšší teploty budu 28 až 31 stupňů Celsia, na horách do 24 stupňů. Vítr převážně slabý proměnlivý, v přeháňkách a bouřkách může přechodně zesílit.