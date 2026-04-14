Počet přihlášek na Univerzitu Hradec Králové stoupl meziročně o osm procent

Univerzita Hradec Králové (UHK) přijala 9724 přihlášek ke studiu v příštím akademickém roce. V meziročním srovnání je to nárůst o osm procent, řekl dnes ČTK mluvčí univerzity Jakub Novák. Největší zájem je o studijní obory speciální pedagogika nebo učitelství. UHK plánuje letos přijmout 2500 zájemců. Přihlášky bylo možné podávat do 12. dubna.
"Vysoký zájem je tradičně o učitelství na Pedagogické fakultě UHK, ekonomiku a management na Fakultě informatiky a managementu UHK, sociální práci na Filozofické fakultě UHK a chemii na Přírodovědecké fakultě UHK. Obrovský zájem zaznamenáváme v oblastech, které na UHK ještě nemáme akreditované, proto věnujeme veškerou pozornost procesu jejich akreditace," uvedl Novák.
Jedná se podle něj zejména o program všeobecného ošetřovatelství a psychologie na filozofické fakultě. "Pokud se akreditační proces podaří dokončit do konce června, budou vyhlášeny dodatečné termíny k přihlášení na tyto nové a žádané studijní programy ještě pro nový akademický rok 2026/2027," sdělil Novák.
UHK letos prodlužila možnost podávat přihlášky do 12. dubna s ohledem na požadavek ministerstva školství na navýšení počtu přijatých studentů na učitelské a speciálně-pedagogické studijní programy o pět až deset procent. "Od 31. března do 12. dubna došlo k navýšení přihlášek v těchto studijních programech o 3,2 procenta," uvedl Novák.
Tradičně nejvyšší zájem je o učitelství, zejména o studium anglického jazyka nebo tělesné výchovy a o učitelství prvního stupně základních škol. Na speciální pedagogiku se přihlásilo 738 studentů, na studijní program sociální patologie a prevence 612 uchazečů, na angličtinu se zaměřením na vzdělávání 472, na učitelství pro první stupeň základních škol 468, na ekonomiku a management 452, na studijní program sociální práce 392, informační a síťová bezpečnost 203 a na chemii 91 zájemců. "To je výběr z letos velice populárních studijních programů," dodal Novák.
UHK nabízí studium na čtyřech fakultách, má téměř 7000 studentů. Nejstarší součástí je pedagogická fakulta, která vznikla roku 1964 sloučením pedagogických institutů v Hradci Králové a v Pardubicích. V roce 1992 byla založena Vysoká škola pedagogická a od roku 2000 škola funguje pod názvem Pedagogická fakulta UHK.