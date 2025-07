Policie obdržela oznámení kolem 10:50, podle prvotních informací připomíná zmíněný předmět granát.

Příjezd k magistrátu je zavřený, jsou tam blikající auta strážníků a policie. Evakuace se týká pouze levého křídla, zaměstnanci odešli například na oběd. V pravém křídle není provoz přerušen.

„Čekáme na pyrotechnika, nedokážu zatím podat víc informací,“ uvedla v 11:45 hradecká policejní mluvčí Martina Jandová.

Mluvčí magistrátu Petr Vinklář přiblížil, že předmět se dostal do budovy spíš nešťastnou náhodou:

„Šlo o předmět z pozůstalosti. Jedné zaměstnankyni zemřel otec, který se zabýval snad vojenskou historií. Ona to po dohodě přinesla jednomu kolegovi, že by mu ho darovala. On měl zájem. Vyhodnotil pak, že by munice mohla být i funkční. Tím, že měla tento předmět desítky let doma, nenapadlo ji to.“

Podle informací reportéra iDNES.cz se munice objevila na sociálním odboru. „Paní se dlouhá léta domnívala, že šlo o atrapu. Její kolega dříve pracoval u policie a přivolal policii,“ uvedl z místa.