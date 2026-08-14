Osudné heslo „koloběžka“. Muž předal šejdířům sedm milionů v hotovosti

Autor: lat
  13:42aktualizováno  13:42
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Slibům o rychlém zbohatnutí naletěl senior z Trutnovska, který uvěřil podvodnému inzerátu vybízejícího k investování s premiérem Andrejem Babišem a televizní moderátorkou Terezou Tománkovou. Místo toho, aby mu na kontě peníze přibývaly, ho podvodníci připravili o 14 milionů korun. Při předávání hotovosti kurýrům používal smluvené heslo „koloběžka“.

„Podvedený zareagoval na inzerát, vyplnil údaje a následující den se mu ozvala žena vydávající se za manažerku investiční mezinárodní společnosti s požadavkem na zaplacení vstupního poplatku,“ sdělila policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

„Později ho kontaktoval muž, který mu měl nainstalovat platformu ke sledování investičních nabídek a s investicemi mu ,pomáhal’,“ popsala mluvčí.

Důvěřivý sedmašedesátiletý muž následně během pěti měsíců, od března do července, posílal různě vysoké částky na několik účtů, především však peníze předával osobně kurýrům v místě bydliště. V hotovosti jim dal téměř 13 milionů. Vždy u toho sdělil smluvené heslo „koloběžka“, které použil i koncem května, kdy kurýrovi svěřil dokonce sedm milionů.

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„Vzhledem k výši škody si případ k dalšímu prověřování převezmou krajští kriminalisté z odboru hospodářské kriminality. Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, za což neznámému pachateli hrozí trest odnětí svobody až na 10 let,“ dodala Muzikantová.

Policie znovu upozorňuje, aby lidé byli při kontaktu s neznámými lidmi na internetu i po telefonu obezřetní. Peníze by nikdy neměli předávat nikomu cizímu, a to ani v případě, že je k tomu vyzvou pod záminkou smluveného hesla.

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