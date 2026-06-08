Podvodníci na Rychnovsku připravili lidi o více než dva miliony korun

Podvodníci, kteří se vydávají nejčastěji za investiční poradce či bankéře, připravili na Rychnovsku za dva týdny desítky lidí o více než dva miliony korun. Jde o kybernetické podvody, informovala dnes na webu policie. Podvodníci podle kriminalistů využívají různé legendy a manipulační techniky, přičemž cílí hlavně na lidi středního a vyššího věku.
"Na Rychnovsku v posledních dnech výrazně přibývá případů kybernetických podvodů, při nichž lidé přicházejí o vysoké finanční částky. Podvodníci stále zdokonalují své praktiky a neváhají zneužít důvěřivosti i technické neznalosti svých obětí," uvedla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.
Poškození podle policie často sami reagují na inzeráty s nabídkou výhodného investování na internetu i na sociálních sítích nebo je podvodníci kontaktují telefonicky. Přibývá i poškozených, kteří finanční prostředky osobně předávají kurýrům pod předem domluveným heslem.
Kriminalisté zaznamenali také několik případů, ve kterých podvodníci kontaktovali své oběti s tím, že v minulosti investovali do kryptoměn a nyní mají možnost vybrat zhodnocené finanční prostředky. "Místo slíbených výnosů však obětem z účtů mizely statisícové částky, které buď sami přeposílali dle pokynů na cizí účty nebo si na ně podvodníci sjednávali úvěry, a to díky vylákaným osobním a bankovním údajům. Třeba sedmdesátiletý muž tak přišel o téměř 400.000 korun a další o šest let mladší poškozený o 120.000 korun," uvedla Muzikantová.
V dalších případech lidé reagovali na investiční inzeráty na internetu, přičemž zaplatili vstupní poplatky a prostřednictvím sociálních sítí komunikovali často hned s několika falešnými makléři najednou. "Společně pak zřizovali investiční účty, případně si na jejich pokyn stahovali aplikace umožňující vzdálený přístup do zařízení. Podvodníci tak získávali kontrolu nad jejich bankovnictvím," uvedla Muzikantová.
Policie opakovaně upozorňuje, aby lidé byli při nakládání s finančními prostředky na internetu maximálně obezřetní.