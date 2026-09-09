Pohádkovým průvodem začal festival Jičín - město pohádky, nabídne desítky akcí

Autor: ČTK
  19:27aktualizováno  19:27
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Průvodem pohádkových postav dnes odpoledne v Jičíně začal 36. ročník festivalu Jičín - město pohádky. Významné zastoupení v něm měli různí lesní skřítci, víly a další lesní bytosti. Potvrdili tím letošní podtitul festivalu Hájajá, který odkazuje k rozhlasovému lesnímu skřítkovi Hajajovi. Za slabého deště průvod došel do zámeckého parku, kde starosta Jan Malý (ANO) dětem předáním klíče od města symbolicky předal vládu nad Jičínem. Festival, který potrvá do neděle, každoročně navštíví desítky tisíc dětí a dospělých.

Letošní festival je zaměřený na život v lese a přírodě. Program se s odkazem na slovní hříčku "být v háji" zaměří i na téma duševního zdraví, uvedla dnes dramaturgyně festivalu Daniela Klingerová Grohová.

Festivalové návštěvníky čekají desítky akcí a představení. Centrem festivalu bude i letos zámecký park a Valdštejnovo náměstí. Přivítá je také Biograf Český ráj, K-klub, knihovna Václava Čtvrtka, Masarykovo divadlo nebo jezuitská kolej. Součástí festivalu budou i posílené trhy s více než 150 stánky s občerstvením, regionálními a řemeslnými produkty.

Vrcholem festivalu bude sobotní program v zámeckém parku, kde vystoupí například zpěvačka Lenny nebo písničkář Michal Horák s kapelou. Sobotní program na Valdštejnově náměstí završí večerní videomapping, který nahradí dřívější ohňostroje. Vstupné budou návštěvníci festivalu platit pouze v sobotu na program v parku a na vybraná loutková divadla či promítání v biografu. Vstup na Valdštejnovo náměstí bude po celou dobu festivalu zdarma.

Letos podruhé pořádání akce zajišťuje městem založený zapsaný ústav Jičín - město pohádky. Radnice organizaci festivalu letos podporuje dotací 2,8 milionu korun, asi 1,3 milionu korun dávají sponzoři. V roce 2024 festival pořádalo samo město, protože předchozí hlavní pořadatel, Nadační fond - Jičín město pohádky se toho po konci festivalu v roce 2023 vzdal.

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