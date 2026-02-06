Pokus o vraždu v Jaroměři. Policie obvinila útočníka, soka pobodal kvůli drogám

Orientační test na drogy, který policisté provedli u čtyřiačtyřicetiletého muže bezprostředně po zadržení, vykázal pozitivní reakci na amfetamin a metamfetamin.
„Dosavadní výslechy naznačují, že motivem incidentu mohly být vzájemné neshody související s drogami. Obviněný ve své výpovědi uvedl, že poškozený neoprávněně vstoupil do jeho bytu, dožadoval se drog a začal si přisvojovat jeho osobní věci. Útok nožem obviněný vysvětluje obavou o svou bezpečnost a snahou bránit se údajně agresivnímu chování poškozeného,“ uvedla mluvčí náchodské policie Karolína Macháčková.
Zraněného osmadvacetiletého muže po incidentu sanita převezla do Fakultní nemocnice v Hradci Králové, kde je podle aktuálních informací ve stabilizovaném stavu.
Hádka v Jaroměři se zvrhla, útočník třikrát bodl muže kuchyňským nožem do zad
Kriminalisté zjistili, že obviněný je recidivista s rozsáhlou trestní minulostí. V opisu z evidence rejstříku trestů má od roku 1998 celkem deset záznamů za různorodou trestnou činnost, včetně násilné, mravností a majetkové trestné činnosti. Třikrát byl ve vězení, naposledy do prosince 2023.
„S ohledem na závažnost skutku, trestní minulost a existenci vazebních důvodů u obviněného podali kriminalisté krajskému státnímu zástupci podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby,“ řekla mluvčí.
Kriminalisté se budou dále zabývat také jednáním obviněného, které může souviset s držením a případnou distribucí omamných a psychotropních látek. Podrobně prověří i možné protiprávní jednání za strany poškozeného, a to včetně jeho neoprávněného vstupu do bytu a údajné agresivity vůči přítomným lidem.
Právní kvalifikace celého incidentu se podle policie může na základě dalších zjištění ještě změnit.