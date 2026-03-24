Opilý řidič pronásledovaný policií úmyslně trefil protijedoucí auto, půjde do vězení

Soudy Mihálikovi uložily trest pod zákonnou hranicí trestní sazby, přihlédly k tomu, že prohlásil vinu, díky čemuž nebylo nutné provádět dokazování v celém rozsahu.
Za pokus o vraždu, ohrožení pod vlivem návykové látky, poškození cizí věci a neoprávněné použití věci muži hrozil trest od deseti do 18 let vězení.
Odsouzený se poškozeným neomluvil. „Ani ne, protože oni jsou z Polska, paní údajně je už asi invalidní důchodkyně, jedině že by jim napsal nějaký dopis. I státní zástupce se vyjádřil, že klient je spíš takový..., jak to říct..., trpí tím, co provedl, takže se spíš uzavřel do sebe,“ řekl po dnešním jednání obhájce Petr Renth.
Nehoda se stala v únoru 2024 v Polici nad Metují. Policisté nejprve obdrželi oznámení, že od Broumova jede dodávka, která kličkuje po silnici. U Pěkova hlídka auto spatřila a vydala se za ním.
Na výzvu k zastavení ale řidič reagoval tak, že zrychlil. Policie ho proto začala pronásledovat. Po celou dobu pronásledování nejelo v protisměru žádné auto. Až v Nádražní ulici několik kilometrů od centra Police nad Metují se v protisměru objevilo vozidlo, kterému vjel Mihálik náhle do cesty a v plné rychlosti se s ním čelně střetl. Auto, které řídil, si muž vzal z práce bez vědomí svého zaměstnavatele.
13. ledna 2026
Obžaloba tvrdila, že muž do protijedoucího auta najel v opilosti a záměrně, navíc ve více než stokilometrové rychlosti. Řidička druhého vozidla utrpěla život ohrožující zranění, vážně zraněný byl i její syn na místě spolujezdce.
Podle vyšetřovatelů chtěl Mihálik spáchat sebevraždu a způsobit smrt dalších lidí. Policisté dechovou zkouškou u řidiče zjistili téměř dvě promile alkoholu. Orientační test na drogy měl muž negativní.
Mihálik u královéhradeckého soudu vinu přiznal. Uvedl, že srážku nijak neplánoval. Šlo podle něj o zkrat, roli v jeho jednání měl požitý alkohol. Podle rozsudku musí zaplatit jako náhradu škody asi 200 tisíc korun.
25. dubna 2025