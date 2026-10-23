Policie bude v neděli kvůli fotbalu a hokeji v Hradci Králové v pohotovosti

Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli utkáním nejvyšších soutěží ve fotbale a v hokeji v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem a dopravou nasadí zvýšený počet lidí. Na místě budou příslušníci pořádkové, dopravní i kriminální služby. ČTK to dnes řekla mluvčí policie Magdaléna Vlčková. V neděli od 13:00 se FC Hradec Králové utká v Malšovické aréně s fotbalisty Jablonce nad Nisou. Od 17:00 hokejový Mountfield HK přivítá v ČPP Aréně ve východočeském derby Pardubice.
"Dohled policie bude nejen v bezprostřední blízkosti fotbalového a zimního stadionu, ale také v přilehlých lokalitách a na trasách pohybu návštěvníků. Po celou dobu budou situaci monitorovat také policisté antikonfliktního týmu," uvedla mluvčí. Policisté se spolu se strážníky zaměří i na příjezd fanoušků, jejich příchod na stadion a také na následný odjezd.
Řidiče policie upozorňuje na možné dopravní komplikace a kolony. Návštěvníkům doporučuje využít městskou hromadnou dopravu. Dopravu u fotbalového stadionu od léta omezuje oprava Malšovického mostu přes Orlici, na němž je kyvadlový provoz.
Sportovní kluby souběh utkání využily k přilákání dalších fanoušků. Pokud si zájemce koupí vstupenku na fotbal či hokej, může získat vstupenku na druhé nedělní utkání se slevou 100 korun. Stadiony jsou od sebe vzdálené asi 1,2 kilometru.