Policie bude v neděli kvůli utkání Hradce Králové se Spartou v pohotovosti

Policie v Hradci Králové bude v neděli kvůli fotbalovému utkání místního FC Hradec Králové se Spartou Praha v pohotovosti. Na dohled nad veřejným pořádkem nasadí zvýšený počet lidí. Na místě budou příslušníci pořádkové, dopravní i kriminální služby. Rozmístěni budou v okolí stadionu, širším centru města a na příjezdových trasách, uvedla mluvčí policie Andrea Muzikantová. Utkání na malšovickém stadionu začne v 18:00.
Řidiče policie upozornila na možné dopravní komplikace a kolony. Dopravu u stadionu především omezuje rekonstrukce Malšovického mostu přes Orlici, na němž je kyvadlový provoz. Omezení pro odbočení ke stadionu z městského okruhu v úterý sice skončila, ale stavbaři stále silnici opravují.
"Řidičům proto doporučujeme, aby vyrazili na utkání s dostatečnou časovou rezervou. Ostatním fanouškům zároveň doporučujeme využít k dopravě na stadion městskou hromadnou dopravu," uvedla mluvčí.
Naposledy měla policie kvůli fotbalu v Hradci Králové zvýšenou pohotovost 27. srpna, kdy se ve 4. předkole Konferenční ligy utkal místní klub s řeckým klubem Panathinaikos Atény. Utkání se podle policie obešlo bez vážnějšího narušení veřejného pořádku. Policie řešila zničení sedačky v sektoru hostí, tři přestupky v dopravě a použití pyrotechniky v centru města.