Cizinec se řítil obcí na Trutnovsku rychlostí 136 km/h, přišel o řidičák. A nebyl sám

Autor:
  11:42aktualizováno  11:42
Sledovat Metro na Googlu

Cizinec jel přes Nový Rokytník rychlostí 136 km/h. (8. září 2026) | foto: Policie ČR

Třicetiletý cizinec ve voze Mercedes se v úterý po půlnoci prohnal Novým Rokytníkem na Trutnovsku rychlostí 136 km/h. Přistihla ho policejní hlídka. Muž však odmítl podepsat dokumenty a cokoli komentovat. Policisté mu pak zadrželi řidičský průkaz a musel zaplatit kauci. Další dva šoféři přišli o řidičské průkazy kvůli rychlé jízdě mimo obec.

Nejzávažnější přestupek zaznamenala policejní hlídka na silnici I/37 přímo v obci Nový Rokytník.

„V 00:14 hodin projel kolem měřicího stanoviště ve směru na Kocbeře osobní automobil. Policisté mu naměřili rychlost 136 km/h. Řidič tak překročil povolený limit v obci o 86 km/h,“ uvedla mluvčí trutnovské policie Karolína Hynková.

Hlídka vůz okamžitě zastavila, ale muž s nimi odmítal jednat. „Vzhledem k tomu, že vymáhání případné uložené pokuty by mohlo být spojeno s nepřiměřenými náklady, policisté mu uložili kauci ve výši 15 tisíc korun, kterou na místě uhradil. Současně mu zadrželi řidičský průkaz a zakázali pokračovat v jízdě,“ popsala.

Nový Rokytník na I/37 mezi Trutnovem a Jaroměří

Nový Rokytník na I/37 mezi Trutnovem a Jaroměří

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Další přestupky zaznamenali dálniční policisté ze Stříteže také v pondělí. Při kontrole rychlosti na silnici I/37 u Hradce Králové naměřili čtyřiatřicetiletému řidiči vozidla Ford rychlost 146 km/h a o několik hodin později dvacetiletému řidiči Volkswagenu rychlost 153 km/h, přestože je v úseku dovolena maximální rychlost 90 km/h.

„Protože oba řidiči překročili nejvyšší dovolenou rychlost mimo obec o více než 50 km/h, policisté jim na místě zadrželi řidičské průkazy a zakázali další jízdu,“ řekla mluvčí.

Všichni tři řidiči se podrobili dechové zkoušce na alkohol s negativním výsledkem. Přestupky policisté oznámili příslušnému správnímu orgánu, kde řidičům hrozí pokuta až 25 tisíc korun a zákaz činnosti až na 18 měsíců.

„Ať už jde o rychlost 136 km/h v obci nebo více než 150 km/h mimo obec, takové jednání představuje závažné riziko pro všechny účastníky silničního provozu,“ zhodnotila mluvčí. Kontroly dodržování rychlostních limitů budou pokračovat.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín, který vrhá. Na již nevyužívaném hřišti Spartaku Krč dosud stojí neobvyklý ukazatel skóre s hodinami ve...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a učitelé, ale také veřejnost. Během školního roku stojí celý oběd 120 korun. O prázdninách se role obrátila...

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

Ne všechny současné stanice metra jsou podzemní. Nová linka E by mohla vést převážně po povrchu.

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další linku. Zatímco před minulými komunálními volbami přišlo hnutí Praha Sobě s plánem na okružní metro...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů

Osmnáct pacientů se muselo evakuovat při požáru ve Fakultní nemocnici Motol a...

Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale muselo se evakuovat 18 pacientů. Oheň zasáhl opláštění onkologického centra, škoda činí asi 30...

Pod magistrálou na Pankráci otevřeli „nový“ podchod. Byl roky zanedbaný a zavřený

Podchod pod magistrálou doplňuje grafika studentů z Fakulty designu a umění...

Pod magistrálou mezi Pankrácí a Nuslemi dlouhé roky vedl jen úzký chodník. Od prvního školního dne roku 2026 je tu nová cesta, která usnadní pěším průchod mezi oběma čtvrtěmi. Nejvíce ji ocení...

Autu se při stoupání do kopce odpojil přívěs, řidička za ním už nestihla reagovat

ilustrační snímek

Pořádně vyděsit se musela řidička osobního vozu Škoda Scala, kterou v pondělí ráno na Trhonicku potkala nevídaná situace. Před ní jedoucí šestatřicetiletý řidič nákladního auta MAN s přívěsem začal...

8. září 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Průzkum: Stavbu bytů na jihu Moravy brzdí nedostatek vhodných pozemků

ilustrační snímek

Bytovou výstavbu v jihomoravských městech a obcích nejčastěji brzdí nedostatek vhodných pozemků či budov, stavbu obecního dostupného bydlení pak nedostatek...

8. září 2026  11:44,  aktualizováno  11:44

VŠB-Technická univerzita Ostrava pořídila 3D tiskárnu kovů za 22 milionů korun

ilustrační snímek

VŠB-Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO) pořídila 3D tiskárnu kovů za 22 milionů korun. Odborníci z Fakulty strojní zařízení využijí nejen pro efektivnější...

8. září 2026  11:39,  aktualizováno  11:39

Ústavní soud se zastal seniorů, kteří usilují o častější kontakt s pravnukem

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) se dnes zastal praprarodičů, kteří usilují o častější kontakt s pravnukem. Požádali o předběžné opatření, soudy jim ale dosud nevyhověly....

8. září 2026  11:40,  aktualizováno  11:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Na Lipně se potopila plachetnice. Hasiči vylovili kanystr s naftou a vyzvedávají loď

Potopená plachetnice v Lipně.

Hasiči z Českých Budějovic, Českého Krumlova a Frymburka museli dnes ráno vyrazit na Lipno, kde se potopila plachetnice a hrozil tam únik nafty do vody. Velitel zásahu proto na místo povolal i...

8. září 2026  10:12,  aktualizováno  13:04

Čekala jsem větší frontu. V Ostravě otevřel čtvrtý Primark, zaměstnanci tančili na DJ

V nákupním centru Avion Shopping Park v Ostravě byla otevřena čtvrtá prodejna...

Svou čtvrtou prodejnu v České republice nasměroval módní řetězec Primark do ostravského Avion Shopping Parku. Jeho dnešní slavnostní otevření se odehrálo bez dramatických front. Na první zákazníky v...

8. září 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Komín spadl, izolace odstává. Řemeslník si vzal 700 tisíc a už nereaguje

ilustrační snímek

Rekonstrukce rodinného domu v okolí Hranic na Přerovsku skončila policejním vyšetřováním. Záležitost prověřuje jako podvod. Mladý muž vystupující jako řemeslník totiž postupně vybral od majitelky...

8. září 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Dostavba tribuny na zlínském fotbalovém stadionu může začít už příští rok

Tribuny na fotbalovém stadionu ve Zlíně (13. říjen 2025)

Když půjde všechno dobře, mohla by se na konci příštího roku začít dostavovat východní tribuna na fotbalovém stadionu ve Zlíně. Přitom ještě před pár měsíci nebylo jasné, zda se vůbec dostaví.

8. září 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Rozhodnuto. Evropská komise schválila přes miliardu na dostavbu Arény Brno

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Evropská komise v pondělí schválila veřejnou podporu ve výši 53 milionů eur, tedy zhruba 1,28 miliardy korun, na dokončení výstavby multifunkční haly Aréna Brno. Navýšení podpory navazuje na...

8. září 2026  13:02

Bezpečnostní složky si vyzkouší kontroly na hranici se Slovenskem

ilustrační snímek

Znovuzavedení kontrol na státní hranici se Slovenskem si od středečního rána vyzkoušejí bezpečnostní složky v Česku při čtyřiadvacetihodinovém cvičení. Akce...

8. září 2026  11:11,  aktualizováno  11:11

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Menší města v hradeckém kraji hledají lidi do volebních komisí obtížněji

ilustrační snímek

Zájem o práci v okrskových volebních komisích pro říjnové obecní volby se v Královéhradeckém kraji různí. Zejména v menších městech je nižší, kdežto v Hradci...

8. září 2026  11:01,  aktualizováno  11:01

ASKO na IFA 2026: Když se preciznost potká s inteligencí

8. září 2026  12:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×