Policejní testy na vlastní kůži. Kliky jsou nepřítel, odfláknuté se nepočítají

Hradeckou sportovní halu Háječek při mém příjezdu zrovna opouští početná skupina středoškoláků. Fyzické testy na zkoušku totiž absolvovali už ráno. „Každý druhý jsme to udělali, ale bylo to fakt náročný,“ dozvídám se od jednoho z nich. Laťka je tedy ještě před začátkem testu pro veřejnost nastavena velmi vysoko.

Uvnitř budovy vítá nově příchozí desítka policistů ve služební výstroji, kteří pomáhají s registrací. „Pánské šatny najdete vpravo a dámy jděte tady vlevo,“ organizuje jeden z nich. Rychle se převlékám do sportovního oblečení, které je pro účast podmínkou, a ve velké tělocvičně se připojuji ke skupině 25 dalších účastníků. Někteří se na testy dlouhodobě připravovali, jiní si je přijeli prostě jen vyzkoušet. I já přiznávám nulovou přípravu a ne zrovna dobrou fyzičku.

Přesně v poledne policisté oficiálně zahajují fyzické testy a my se řadíme do amatérsky vypadající a nepravidelné dvojřady. „Vítám vás na dnešních fyzičkách nanečisto, a abychom si lépe rozuměli, tak vaše jména teď přeložíme do čísel,“ uvádí kapitán Tomáš Malý, instruktor školního policejního střediska v Hradci Králové.

Každý dostává dres s číslem a následuje krátká instruktáž k dnešní akci. Plán je jasný. Čekají nás 4 bodované disciplíny. Rychlé sprinty, kliky, angličáky a kilometrový běh. Právě tato kombinace by měla ověřit, že bude nastupující policista dostatečně silný a rychlý, aby mohl dostat uniformu.

Fyzické testy nanečisto prověřily zdatnost zájemců o práci u policie. (5. února 2025)

„Z každé části je nutné získat alespoň 4 body. Pro získání certifikátu o úspěšném složení zkoušky musí žadatel nasbírat bodů minimálně 36,“ informují instruktoři. K mému velkému překvapení způsob bodování nerozlišuje, jestli je uchazeč muž, nebo žena. Podmínky jsou pro všechny úplně stejné. Já ani dalších 10 letošních účastnic žádné úlevy tedy mít nebudeme.

V druhém kole jde do tuhého

„Pozor! Rozchod,“ končí instruktáž jeden z policistů. Následuje krátká rozcvička, pečlivé utáhnutí bot a jde se na věc. Sprint 4 krát 10 metrů je mezi mými novými kolegy vnímán jako takové rozehřívací kolo. „Tohle bylo v pohodě, jsem zvědav spíš na ty další kola,“ potvrzuje „sedmička“ Filip, který cvičení právě dokončil. I já jsem se svým výsledkem spokojená a za mých 11 vteřin dostávám nadprůměrných 13 bodů.

V druhém kole jde už ale do tuhého. „Kliky jsou kupodivu častou disciplínou, kterou lidé nezvládnou,“ přiznává Malý. Pro splnění minimální hranice a zisku 4 bodů musíme bez přestávky udělat 18 poctivých kliků, ty „odfláknuté“ se totiž počítat nebudou.

„Leh na břiše, pokrčené paže opřít dlaněmi o zem tak, aby špičky prstů byly v úrovni ramen. Dopnutím paží v loktech vzpor. Zpět pokračujte pokrčením paží v loktech lehkým dotekem hrudníku o podložku a zpět do kliku. Trup držte zpříma a neprohýbejte se,“ detailně vysvětluje správnou techniku jeden z instruktorů.

Za 22 kliků si na své konto přičítám 6 bodů, ačkoli mně i ostatním uchazečům dochází, že testy nebudou opravdu tak lehké, jak se po první disciplíně mohlo zdát. „Bohužel jsem nezvládla těch minimálních 18, ale zkusím ještě zabojovat,“ svěřuje se mi jedna z dívek.

Únava stoupá

Při dalším testu jde o co největší počet provedených cviků v době 2 minut. Ze stoje je třeba si dřepnout, rychle si lehnout na břicho, plácnout dlaněmi o zem, pak znovu do dřepu, do stoje, do dřepu, tentokrát si lehnout na záda a takto vše opakovat. Ze zdánlivě nenáročných cviků se po pár desítkách sekund stává neurčité plácání o zem prováděné z posledních sil. Mých 36 mi vynáší dalších 13 bodů.

„Tak tohle jsem opravdu nečekal. To jsme měli cvičit jako první, jsem rád, že ještě vůbec stojím,“ směje se Lukáš, který na testy přišel hlavně ze zvědavosti.

Certifikát na rok a půl

Po krátké přestávce se na poslední disciplínu přesouváme ven na blízké fotbalové hřiště. „Tamhle vidíte brány, tamhle rohové praporky. Takže běžíme okolo hřiště, tři okruhy. Připravit, pozor, teď!“ odstartuje instruktor.

Kilometrový běh dobíhám spíše v druhé polovině skupiny s velmi hraničním časem 5:04 a získávám vytoužené 4 body. Za sebou nechávám jen pár jedinců, většina totiž už dávno doběhla.

Po návratu do tělocvičny čekáme na sečtení našich bodů a vyhodnocení testů. Spolu se mnou bylo v testech úspěšných 10 účastníků z celkových 25. Se svými 36 body a odřenýma ušima si jdu pro svůj certifikát umožňující prominutí testů, pokud se v příštích osmnácti měsících budu chtít ucházet o práci policisty kdekoli v Česku.

Fyzickými testy to nekončí

Další důležitou částí přijímacího procesu jsou psychotesty. Ty mají za úkol prověřit, jak uchazeč zvládá stresové situace a jestli má potřebné mentální schopnosti pro práci u policie. Zdravotní prohlídka se potom soustředí na to, aby kandidát splnil všechny fyzické a zdravotní požadavky pro výkon služby.

V Královéhradeckém kraji aktuálně slouží 1 746 policistů, což je stále méně než by bylo ideální, protože do plného stavu jich schází 218. Nejen proto pořádá královéhradecká policie fyzické testy nanečisto každý rok. Těmi letošními úspěšně prošlo pouze 40 procent účastníků, což je oproti loňským 64 procentům výrazný pokles. Uchazeči však mají možnost testy opakovat, pokud se jim nepodaří projít napoprvé.