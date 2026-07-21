Pohřešovaný 82letý muž, který se dnes odpoledne ztratil při projížďce na kole v Hradci Králové, byl vpodvečer nalezen. Je v pořádku. Na síti X o tom informovali policisté, kteří zároveň poděkovali veřejnosti za pomoc při pátrání.
Muž se ztratil při projížďce s manželkou, v městské části Malšovice špatně odbočil. Jeho žena uvedla, že může být dezorientovaný a zřejmě sám netrefí domů. U sebe neměl telefon, klíče od domu ani doklady.
"Před krátkou chvílí se 82letého muže podařilo vypátrat. Je v pořádku," uvedla policie v 18:45.