Policie zveřejnila případ až nyní. Vyšetřovací spis již policisté předali státnímu zástupci Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové s návrhem na podání obžaloby.
Obviněná žena působila jako opatrovnice postižené biologické dcery narozené v roce 1980, kterou soud omezil ve svéprávnosti.
„Poškozená byla zcela odkázána na péči své matky, která ji podle zjištění policie nejméně od října do prosince 2023 vystavovala trýznivým podmínkám a péči hrubě zanedbávala,“ sdělila mluvčí hradecké policie Karolína Macháčková.
|
Žena za několik měsíců utýrala hladem a žízní dva psy, hrozí jí vězení
„Po pádu z postele v říjnu 2023 se zdravotní stav poškozené výrazně zhoršil. Obviněná jí v topné sezoně neposkytla odpovídající tepelný komfort, ponechávala ji bez pomoci ležet na zemi nebo na kovovém roštu matrace překrytém pouze dekou, v nevytápěné místnosti a bez patřičné hygieny. Navzdory zhoršujícímu se zdravotnímu stavu jí obviněná neposkytla potřebnou lékařskou péči,“ uvedla mluvčí. Dcera zemřela na prochladnutí 20. prosince 2023.
V domě se také patrně od roku 2014 pohybovalo více než deset psů různých ras, o něž podle zjištění policie obviněná žena řádná nepečovala.
„Zvířata byla vystavena nevyhovujícím životním podmínkám, bez pravidelného venčení, dostatečné stravy a veterinární péče. U většiny psů byly zjištěny známky podvýživy, kožních onemocnění, zánětů, deformací končetin, přerostlých drápů a dalších zdravotních komplikací. Zvířata byla zajištěna a převezena do bezpečného prostředí, kde jim byla poskytnuta potřebná péče,“ řekla mluvčí.
Policie kvalifikuje jednání obviněné jako zvlášť závažné, s dlouhodobým trýznivým charakterem. „Skutky zahrnují nejen tragický následek v podobě úmrtí svěřené osoby, ale také systematické týrání většího počtu zvířat,“ uvedla mluvčí.