Policie na Náchodsku rozbila drogový gang, obvinila tři lidi

Policisté v pohraničním Náchodsku na severu Královéhradeckého kraje rozbili gang distributorů drog. Obvinili tři lidi, kteří zejména v okolí Hronova šířili pervitin a v menší míře marihuanu. Obvinění ve stovkách případů poskytovali drogy stálým klientům, a to jak za peníze, tak i výměnou za různé věci a protislužby, vyplynulo z informací na webu policie. Každý z obviněných se na kriminální činnosti podílel různou měrou, proto mají odlišnou právní kvalifikaci. Dvěma hrozí až pět let vězení, jednomu maximálně deset let.
"Distribuce zakázaných látek probíhala velmi intenzivně a po dlouhé měsíce. Počty zdokumentovaných případů u jednotlivých obviněných dosahují vysokých hodnot," sdělila policejní mluvčí Karolína Macháčková.
Až deset let vězení v případě prokázání viny hrozí devětapadesátiletému muži. Kriminalisté v jeho případě zadokumentovali 400 případů distribuce drog koncovým uživatelům. Kromě toho jej viní z dovozu prekurzorů pro výrobu pervitinu a navíc téměř ve stovce případů z výroby této drogy. Nejpřísnější trest mu hrozí i z toho důvodu, že byl v minulosti za podobné činy odsouzen, vyplynulo z informací policie.
Nižší trest hrozí devětatřicetiletému muži, podle kriminalistů poskytl drogy asi v 75 případech. U třicetileté ženy policisté zdokumentovali 511 případů. Trojici policie obvinila z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy. Podle policejní mluvčí kriminalisté na případu nadále pracují. Všechny tři obviněné policie stíhá na svobodě.