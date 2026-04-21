Opilý šofér se zběsile řítil městem, snažil se ujet přes pole. Hlídka střílela

  13:12
Projížděl křižovatkami na červenou, porušoval pravidla, řítil se rychlostí až 160 km/h. Nebezpečně jedoucího osmatřicetiletého řidiče pronásledovala policejní hlídka v Hradci Králové. Dostihli ho až v zoraném poli za městem. Třebaže mu policista prostřelil pneumatiky, šoféra zastavil až takzvaný pit manévr. Ukázalo se, že řídil opilý.

Incident se odehrál před několika dny před druhou hodinou ranní. Hlídka pohotovostního a eskortního oddělení si šimla rychle jedoucího vozu v Kydlinovské ulici. Řidič si nevšímal výzvy k zastavení a začal ujíždět ulicemi města a pak i okolím.

„Svou jízdou výrazně ohrožoval všechny účastníky silničního provozu,“ sdělila mluvčí hradecké policie Martina Jandová.

Řidič sjel ze silnice a s autem pokračoval po zoraném poli mezi Předměřicemi nad Labem, Smiřicemi a Světím. Dál ignoroval opakované výzvy policistů k zastavení. V autě s ním nikdo nejel. Protože hrozilo, že se vrátí na silnici a v nebezpečné jízdě bude pokračovat, policisté se rozhodli k střelbě. „Asi tři rány na kola,“ říká jeden z členů hlídky ve zveřejněném videu ze zásahu.

„Policista použil služební zbraň a několika výstřely mířenými na pneumatiky se pokusil o vyřazení vozidla z další jízdy. Pneumatiky byly prostřeleny, ale jelikož toto opatření nemělo okamžitý účinek, policisté následně vozidlo zastavili pomocí služebního vozidla kontrolovaným vytlačením ze směru jízdy, pit manévrem,“ řekla mluvčí.

Řidiče pak policisté zajistili. Hned po zákroku ho omezili na osobní svobodě formou zajištění a vyzvali ho k dechové zkoušce. První měření prokázalo hodnotu 1,77 g/kg alkoholu v dechu, opakované měření následně hodnotu 1,82 g/kg alkoholu v dechu. Orientační test na přítomnost jiných návykových látek byl negativní.

Vzhledem k výsledkům dechových zkoušek byl muž zadržen podle trestního řádu a předán policistům k provedení dalších procesních úkonů. Na místě mu zadrželi řidičský průkaz. Nikdo při zákroku nebyl zraněn.

Případ policie kvalifikovala jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky. Muži hrozí trest vězení až na jeden rok, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

