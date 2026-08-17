Policie pátrá po 77letém muži z Dolního Lánova na Trutnovsku

Policie od neděle pátrá po sedmasedmdesátiletém Miloslavu Farském z Dolního Lánova na Trutnovsku. Z domova odešel v neděli odpoledne. Na webu policie to uvedla mluvčí policie Šárka Pižlová.
"Dle manželky měl pohřešovaný odejít mezi 17:00 a 17:30, přičemž si měl vzít osobní doklady a finanční hotovost," uvedla policie. Senior je přibližně 170 až 175 centimetrů vysoký, je střední postavy a má šedé oči. Na sobě by měl mít zelené tričko, tmavé kalhoty či tepláky a maskáčovou bundu.
Informace k pohřešovanému mohou lidé zavolat na linku 158 nebo policistům ve Vrchlabí na linku 974 538 741.