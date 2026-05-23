Policie pátrá po seniorovi z Hradce Králové, odjel na kole, trpí demencí

Policisté hledají dvaaosmdesátiletého muže z Hradce Králové, který odjel na kole z domu v pátek odpoledne. Trpí demencí, je zmatený. Kvůli věku a zdravotnímu stavu může být v ohrožení. ČTK to dnes řekla krajská policejní mluvčí Karolína Macháčková.
Senior odjel na zeleném skládacím kole z ulice U Jednoty, kde bydlí, v pátek kolem 15:00. "Od té doby o sobě nepodal žádnou zprávu a rodina o něj má vážné obavy," uvedla mluvčí. Muž u sebe nemá mobilní telefon.
Muž měří asi 160 až 170 centimetrů, je hubený. Má bílé vlasy, modré oči a je hladce oholený. Na sobě měl bílou bundu a modré tepláky. Policie prosí svědky, aby volali na linku 158.