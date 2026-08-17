Policie pátrala po seniorovi z Trutnovska, nalezla jej, je v pořádku

Pohřešovaný sedmasedmdesátiletý muž z Dolního Lánova na Trutnovsku byl dnes odpoledne nalezen a je v pořádku. Na svém webu to uvedla policie.
Po muži pátrala od nedělního odpoledne. Dnes před polednem zveřejnila výzvu veřejnosti s žádostí o pomoc.
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Pohřešovaný sedmasedmdesátiletý muž z Dolního Lánova na Trutnovsku byl dnes odpoledne nalezen a je v pořádku. Na svém webu to uvedla policie.
Po muži pátrala od nedělního odpoledne. Dnes před polednem zveřejnila výzvu veřejnosti s žádostí o pomoc.
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