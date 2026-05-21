Policie při finále MOL Cupu zadržela dva fanoušky a dala pokuty za 60.000 Kč

Královéhradečtí policisté při středečním finále fotbalového poháru MOL Cup mezi Jabloncem nad Nisou a Karvinou kvůli výtržnostem zadrželi dva fanoušky. Dalším osmi fanouškům dali za přestupky pokuty v souhrnu téměř za 60.000 korun a jednoho čeká správní řízení. Ve všech případech šlo o příznivce jabloneckého klubu. Nikdo nebyl zraněn. V tiskové zprávě to dnes uvedla mluvčí policie Karolína Macháčková.
Policie byla v souvislosti s utkáním, které skončilo vítězstvím Karviné 3:1, ve zvýšené pohotovosti.
Jeden ze zadržených je podle policie podezřelý z přečinů projevů sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka a z výtržnictví, druhý z výtržnictví. "S těmito osobami probíhají standardní úkony trestního řízení," uvedla mluvčí.
U přestupků šlo hlavně o neuposlechnutí výzvy úřední osoby, porušení podmínek na ochranu veřejného pořádku při konání sportovní akce, znečištění veřejného prostranství a znevážení úřední osoby. K zajištění pořádku policie použila donucovací prostředky proti anonymnímu davu a ve dvou případech proti konkrétním osobám, uvedla mluvčí.
Na udržení pořádku policie při utkání nasadila pořádkové jednotky, dopravní policii, kriminální službu, antikonfliktní tým a další specializované jednotky. Opatření bylo podle mluvčí umocněno tím, že na zápasu byl jako divák předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD), který je ze zákona takzvanou chráněnou osobou.
Utkání sledovalo 7352 diváků, což bylo 79 procent z kapacity stadionu 9300 lidí. Každý z finalistů dostal pro své fanoušky k dispozici 2600 vstupenek do vyhrazených sektorů.
Zvýšenou pohotovost měla policie v Hradci Králové již v neděli 17. května při utkání ligové nadstavby mezi domácím týmem a Slavií. Utkání se obešlo bez narušení veřejného pořádku.
V sobotu 9. května se utkání Slavie se Spartou v ligové nadstavbě kvůli řádění domácích fanoušků nedohrálo a později bylo zkontumováno ve prospěch Sparty. Stovky slávistických příznivců krátce před koncem utkání za stavu 3:2 vběhly na trávník stadionu v Edenu, napadly hráče soupeře a házely světlice do sektoru hostujících diváků.