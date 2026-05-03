Policie prověřuje nehodu na horské dráze v Hradci Králové pro obecné ohrožení

Policie se zabývá sobotní nehodou na pouťové atrakci v Hradci Králové pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Trestní stíhání dosud nezačalo, policie nikoho neobvinila, řekla dnes ČTK policejní mluvčí Karolína Macháčková. Na malé horské dráze se v sobotu odpoledne srazila dvě vozítka, devět lidí, z toho osm dětí, utrpělo lehké zranění.
"Událost prověřujeme pro možné spáchání přečinu obecné ohrožení z nedbalosti. Budeme vyžadovat ve věci znalecké posudky," řekla ČTK Macháčková.
Nehoda se stala v sobotu 2. května krátce po 16:30 na malé horské dráze, která je jednou z pouťových atrakcí na prostranství mezi koupalištěm Flošna a městským silničním okruhem. Na místě zasahovaly všechny složky integrovaného záchranného systému.
"Došlo ke kolizi dvou souprav, při které jeden z vozů sjel z vodících kolejnic. Hlavní je, že souprava zůstala zajištěna v konstrukci dráhy a nedošlo k jejímu pádu mimo těleso atrakce," řekla Macháčková.
Lehké zranění utrpělo osm dětí a jeden dospělý. Jednalo se o povrchová poranění, modřiny, nic vážného, uvedli krátce po zásahu zástupci zdravotnické záchranné služby. Vzhledem k tomu, že šlo o dětské pacienty, byli přepraveni k dalšími vyšetření do Fakultní nemocnice Hradec Králové.